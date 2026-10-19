В GTA 5 научили NPC отвечать игроку в реальном времени своими голосами - мод NPCTalk скоро выпустят бесплатно

Энтузиасты из проекта Universal Modder представили NPCTalk — систему на базе искусственного интеллекта, которая позволяет буквально разговаривать с персонажами Grand Theft Auto 5 через микрофон и получать от них сгенерированные ответы в реальном времени.

В отличие от обычных игровых диалогов, система не ограничивается заранее записанными репликами. Игрок может подойти к персонажу и обратиться к нему голосом, после чего ИИ формирует ответ с учётом личности NPC, происходящего вокруг и контекста разговора. Реплика затем озвучивается голосом, имитирующим оригинального персонажа.

Разработчики уже продемонстрировали технологию на Майкле, Ламаре, полицейских и обычных жителях Лос-Сантоса. Причём NPC способны не только отвечать на вопросы: система может связывать реплики с игровыми действиями и анимациями. Например, персонаж способен выполнить определённую команду игрока или сопроводить ответ подходящим жестом.

За распознавание речи отвечает NVIDIA Nemotron ASR, реплики формируются языковой моделью через Cerebras, а для синтеза и клонирования голосов используется Fish Audio Drama 3. Действия NPC в игре обрабатываются при помощи TypeSafe Jev. Сам проект создавался в том числе с использованием Claude Code.

Авторы изначально заявляли задержку менее секунды между обращением игрока и ответом персонажа. Однако техническая документация приводит более реалистичные показатели: при использовании режима push-to-talk NPC обычно начинает отвечать примерно через 1,15–2,2 секунды после окончания фразы. При постоянно активном микрофоне распознавание окончания речи может добавить ещё около 0,7 секунды.

NPCTalk задуман не только как мод для GTA 5, а как набор инструментов, который можно адаптировать и для других игр. Тем не менее речь не идёт о полностью автоматическом решении «в один клик»: для каждого проекта потребуется отдельная интеграция с его игровыми системами. На данный момент готовая реализация продемонстрирована для одиночного режима GTA V Legacy.

Исходный код и инструменты NPCTalk уже опубликованы на GitHub под лицензией MIT. При этом использование некоторых облачных сервисов и серверных GPU может потребовать дополнительных расходов. Разработчик также сообщил, что бесплатная играбельная версия мода для GTA 5 должна выйти на следующей неделе.

Создатели отдельно подчёркивают, что система предназначена для одиночных игр или собственных серверов и не должна использоваться для вмешательства в игры с античитом. В случае GTA 5 они прямо предупреждают не запускать GTA Online с установленными скриптовыми хуками.