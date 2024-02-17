В GTA Online добавили внедорожник Gallivanter Baller ST-D

В многопользовательском режиме GTA Online появились новые акции и события. Теперь, зайдя в игру, вы можете бесплатно получить маску «Контрастный дракон». Кроме того, за выполнение заданий «Первой дозы», миссий «Последней дозы» и участие в режиме «Доминирование» вы будете получать двойные награды. а за работу таксистом выдают в пять раз больше GTA $, чем обычно.

Новые возможности появились и в автомире GTA Online. В ассортименте автосалонов появился внедорожник Gallivanter Baller ST-D. Также утилизационный цех привез для вас новые цели угонов, включая спорткар Lampadati Komoda, суперкар Overflod Tyrant и вездеход Vapid Caracara 4x4. Автосалон Luxury Autos обновился моделями внедорожника Gallivanter Baller ST-D и маслкара Vapid Dominator GT. А для любителей скорости и азарта появилась возможность пройти гонки на спорткаре Bravado Buffalo, седане Cheval Fugitive и мотоцикле Dinka Double-T на тестовой трассе автоклуба ЛС.

Если вы сумеете финишировать в топ-5 в серии гонок автоклуба ЛС два дня подряд, вы получите вездеход Vapid Caracara 4x4 абсолютно бесплатно. Кроме того, в казино-отеле Diamond вы можете испытать удачу на колесе фортуны и выиграть маслкар Albany Brigham.