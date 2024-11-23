В GTA Online можно бесплатно забрать свитер Pacific Standard

В GTA Online наступила предпоследняя неделя испытания для грабителей, на которой игроки могут получить свитер Pacific Standard и 100 000 GTA $ за ограбление банка Pacific Standard или финальную стадию любого другого ограбления. В общей сложности игроки собрали 9,1 триллиона GTA $ из необходимых 20 триллионов для достижения цели до 4 декабря. В случае успеха всем участникам будет вручён бомбер Pacific Standard и две награды после выхода декабрьского обновления: форма НУП и новое транспортное средство.

До 27 ноября за финал налета на Cluckin' Bell можно заработать 250 000 GTA $. В данный момент действуют удвоенные GTA $ и RP за заказы автомастерской, гонки Hotring и режим «Бегущий (ремикс)».

В автосалонах появились новые автомобили, включая спорткар Överflöd Imorgon, классический спорткар RUNE Cheburek и внедорожник Albany Cavalcade XL. Также, победив в гонках автоклуба ЛС два дня подряд, можно получить спорткар Vulcar Nebula Turbo. В дополнение, внедорожник Bravado Dorado сейчас доступен через колесо удачи.