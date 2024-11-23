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Grand Theft Auto 5 17.09.2013
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
9.2 31 431 оценка

В GTA Online можно бесплатно забрать свитер Pacific Standard

Simple Jack
Новости

В GTA Online наступила предпоследняя неделя испытания для грабителей, на которой игроки могут получить свитер Pacific Standard и 100 000 GTA $ за ограбление банка Pacific Standard или финальную стадию любого другого ограбления. В общей сложности игроки собрали 9,1 триллиона GTA $ из необходимых 20 триллионов для достижения цели до 4 декабря. В случае успеха всем участникам будет вручён бомбер Pacific Standard и две награды после выхода декабрьского обновления: форма НУП и новое транспортное средство.

До 27 ноября за финал налета на Cluckin' Bell можно заработать 250 000 GTA $. В данный момент действуют удвоенные GTA $ и RP за заказы автомастерской, гонки Hotring и режим «Бегущий (ремикс)».

В автосалонах появились новые автомобили, включая спорткар Överflöd Imorgon, классический спорткар RUNE Cheburek и внедорожник Albany Cavalcade XL. Также, победив в гонках автоклуба ЛС два дня подряд, можно получить спорткар Vulcar Nebula Turbo. В дополнение, внедорожник Bravado Dorado сейчас доступен через колесо удачи.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Робот Колдун

А смысл от этих свитеров, многие игроки играют в пустых сессиях после введения античита. т.е не могут ни к кому подключаться.

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JustA_NiceGuy

Играешь в онлайн только чтобы вы*****ться перед другими?)

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