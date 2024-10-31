В GTA Online началась последняя неделя Хэллоуина - ее посвятили НЛО

В GTA Online стартовал новый хэллоуинский этап. Последняя неделя жуткого празднования завершится 6 ноября. В этот период геймеры столкнутся с летающими тарелками, попробуют выбраться из лап пришельцев и сразятся друг с другом за обломки НЛО. В режиме «Проект 4808» можно и самому стать внеземным гостем.

За удачный побег от инопланетян игроков наградят шок-дубинкой, а также зелеными или белыми боксерами, которые ненадолго вернули в GTA Online. За простой заход в онлайн-режим геймеры получат футболку и парашютный рюкзак на хэллоуинскую тематику, маску «Красный горящий череп» и футболку Dia de Muertos в честь испанского Дня мертвых.

За участие в режимах пользователи получают удвоение денежных наград и репутации. Кроме того, на ассортимент магазинов действуют скидки, а некоторые татуировки и раскраски для лица можно получить бесплатно.