В GTA Online начался зомби-эвент в Северном Янктоне: призраки, НЛО и множество зомби

Rockstar Games объявила о том, что сегодня в GTA Online стартовал зомби-эвент, который приурочен к скорому наступлению Хэллоуина. Действие зомби-режима развернется в Северном Янктоне, стартовой локации игры, где у Майкла, Брэда и Тревора состоялось ограбление банка. Впервые за долгие годы игроки смогут посетить данную локацию в рамках GTA Online.

За убийство зомби игроки будут получать различные награды: к примеру пережив 3 волны зомби на кладбище Людендорф игрок получит маску серой кошки и 100000 внутриигровых долларов. Подписчикам PS+ подарят костюм мумии.

Кроме того, есть общая награда для сообщества - если игрокам удастся уничтожить 80 миллионов зомби на кладбище Людендорф, то игроки получат комбинезон оранжевого светящегося скелета и маску красного капюшона-черепа. Общий прогресс по убийству зомби можно увидеть здесь.

Так же Rockstar предлагает игроки заняться поиском призраков в центре Лос-Сантоса - найдя и засняв 10 призраков игрок получит особый костюм. Кроме того, над Южным Сан-Андреасом можно будет увидеть и сфотографировать НЛО.