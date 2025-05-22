В GTA Online начинается очередное событие - игроков ждут новые скидки и тройные выплаты

В GTA Online сегодня ожидается начало нового внутриигрового события с бонусами, наградами, скидками и другими вкусностями для игроков. Оно продлится до 28 мая.
Подробности:
- 100000 GTA$ за выполнение трех миссий A Superyacht Life Contact;
- Двойные выплаты и опыт в миссиях A Superyacht Life Contact, за найденные обломки судна (Shipwrecks) и в режиме "Микрогонщики" (Tiny Racers);
- Тройные выплаты и опыт за работу в такси;
- Скидка 40% на Galaxy Super Yacht, Annis Euros, BF Weevil, Declasse Drift Yosemite, Declasse Hotring Sabre, Dinka Veto Modern, Gallivanter Baller ST, Överflöd Autarch и Vapid Flash GT;
- Предложения в оружейном фургоне: бесплатные миниган и тяжелая снайперская винтовка, скидка 30% на компактную ЭМИ-пусковую установку, гранаты, самодельные бомбы, слезоточивый газ и бронежилет, а также скидка 40% на тактический пистолет-пулемет (GTA+) и бесплатная военная винтовка El Strickler (GTA+);
- Дело ФРБ — Black Box;
- Новые ограбления, тестовые заезды и премиальные гонки.