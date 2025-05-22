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Grand Theft Auto 5 17.09.2013
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
9.2 35 254 оценки

В GTA Online начинается очередное событие - игроков ждут новые скидки и тройные выплаты

Solstice Solstice

В GTA Online сегодня ожидается начало нового внутриигрового события с бонусами, наградами, скидками и другими вкусностями для игроков. Оно продлится до 28 мая.

Подробности:

  • 100000 GTA$ за выполнение трех миссий A Superyacht Life Contact;
  • Двойные выплаты и опыт в миссиях A Superyacht Life Contact, за найденные обломки судна (Shipwrecks) и в режиме "Микрогонщики" (Tiny Racers);
  • Тройные выплаты и опыт за работу в такси;
  • Скидка 40% на Galaxy Super Yacht, Annis Euros, BF Weevil, Declasse Drift Yosemite, Declasse Hotring Sabre, Dinka Veto Modern, Gallivanter Baller ST, Överflöd Autarch и Vapid Flash GT;
  • Предложения в оружейном фургоне: бесплатные миниган и тяжелая снайперская винтовка, скидка 30% на компактную ЭМИ-пусковую установку, гранаты, самодельные бомбы, слезоточивый газ и бронежилет, а также скидка 40% на тактический пистолет-пулемет (GTA+) и бесплатная военная винтовка El Strickler (GTA+);
  • Дело ФРБ — Black Box;
  • Новые ограбления, тестовые заезды и премиальные гонки.
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