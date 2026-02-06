В GTA Online появилось новое событие ко Дню Святого Валентина

Разработчики GTA Online порадовали игроков необычным сюрпризом — вместе с очередной бонусной неделей в игру добавили новое случайное тематическое событие, приуроченное к празднованию Дня Святого Валентина.

Как найти событие

Новое случайное событие становится доступным спустя 20 минут после начала игровой сессии. Оно может появиться в одной из десяти заранее определённых локаций на карте. Игрокам предстоит обнаружить привязанного мужчину, оказавшегося в весьма затруднительном положении.

Награды за участие

Столкнувшись с этим событием, игроки могут выбрать один из двух вариантов действий, каждый из которых принесёт свою награду:

Благородный поступок: Если вы решите освободить пострадавшего, то получите 25 000 GTA$ и 1 000 RP за своё героическое деяние.

Выбор остаётся за игроками — помочь попавшему в беду или воспользоваться ситуацией в своих целях.