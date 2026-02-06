ЧАТ ИГРЫ
Grand Theft Auto 5 17.09.2013
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
9.2 37 965 оценок

В GTA Online появилось новое событие ко Дню Святого Валентина

Ant1kvaR Ant1kvaR

Разработчики GTA Online порадовали игроков необычным сюрпризом — вместе с очередной бонусной неделей в игру добавили новое случайное тематическое событие, приуроченное к празднованию Дня Святого Валентина.

Как найти событие

Новое случайное событие становится доступным спустя 20 минут после начала игровой сессии. Оно может появиться в одной из десяти заранее определённых локаций на карте. Игрокам предстоит обнаружить привязанного мужчину, оказавшегося в весьма затруднительном положении.

Награды за участие

Столкнувшись с этим событием, игроки могут выбрать один из двух вариантов действий, каждый из которых принесёт свою награду:

  • Благородный поступок: Если вы решите освободить пострадавшего, то получите 25 000 GTA$ и 1 000 RP за своё героическое деяние.
  • Корыстный путь: Можно поступить менее благородно и ограбить связанного персонажа, что принесёт скромные 5 000 GTA$ и 1 000 RP.

Выбор остаётся за игроками — помочь попавшему в беду или воспользоваться ситуацией в своих целях.

Комментарии:  3
Пользователь ВКонтакте

Сказали бы как в нее зайти // Benjamin Franklin

Carissa7517

25к или 5к, действительно сложный выбор...

Diablonos

Фармилы там по три ляма в час зарабатывают. А всем новичкам выдали по 4 ляма на первую покупку. Так шо не думаю что кто-то в здравом уме будет отвлекаться на этот мусор.