В GTA Online появилось новое событие ко Дню Святого Валентина

Разработчики GTA Online порадовали игроков необычным сюрпризом — вместе с очередной бонусной неделей в игру добавили новое случайное тематическое событие, приуроченное к празднованию Дня Святого Валентина.
Как найти событие
Новое случайное событие становится доступным спустя 20 минут после начала игровой сессии. Оно может появиться в одной из десяти заранее определённых локаций на карте. Игрокам предстоит обнаружить привязанного мужчину, оказавшегося в весьма затруднительном положении.
Награды за участие
Столкнувшись с этим событием, игроки могут выбрать один из двух вариантов действий, каждый из которых принесёт свою награду:
- Благородный поступок: Если вы решите освободить пострадавшего, то получите 25 000 GTA$ и 1 000 RP за своё героическое деяние.
- Корыстный путь: Можно поступить менее благородно и ограбить связанного персонажа, что принесёт скромные 5 000 GTA$ и 1 000 RP.
Выбор остаётся за игроками — помочь попавшему в беду или воспользоваться ситуацией в своих целях.
Сказали бы как в нее зайти // Benjamin Franklin
25к или 5к, действительно сложный выбор...
Фармилы там по три ляма в час зарабатывают. А всем новичкам выдали по 4 ляма на первую покупку. Так шо не думаю что кто-то в здравом уме будет отвлекаться на этот мусор.