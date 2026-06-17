В июле в GTA Online добавят новое ограбление - Центр Kortz

На официальном сайте Rockstar подтвердила, что следующее крупное ограбление для GTA Online запланировано на июль, и это может стать самым грандиозным и амбициозным релизом на сегодняшний день. Ограбление Центра Kortz перенесёт игроков в одноимённый выставочный центр, где им предстоит проникнуть внутрь и завладеть бесценными произведениями искусства для своих личных коллекций.

В преддверии нового ограбления у игроков будет много дел, чтобы подготовиться к тому, что может стать одним из самых больших испытаний, с которыми мы когда-либо сталкивались. Разработчик подробно рассказал, что ждёт игроков в ближайшие несколько недель до появления ограбления:

В ближайшие недели GTA Online будет полна способов подготовиться к ограблению Центра Kortz. Независимо от того, хотите ли вы улучшить свой портфель недвижимости, приобретя особняк для проведения собственных одиночных ограблений, или готовитесь в составе большой команды, следите за специальными событиями, включающими бонусные награды GTA$, рекордные скидки и возможности получить редкие и эксклюзивные сокровища через программу Коллекционер произведений искусства.

В то же время, участники GTA+ получат доступ к огромной скидке в 2 миллиона долларов на элитную недвижимость от Prix Luxury Real Estate. Единственное, что вам обязательно нужно сделать заранее, если вы планируете совершить ограбление, — это добавить художественную студию к своей собственности, чтобы разместить все работы, которые вы внезапно станете хранителями.