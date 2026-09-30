В Нидерландах задержали участника ShinyHunters, стоявших за взломом Rockstar Games и утечкой данных GTA Online

Полиция Нидерландов задержала 24-летнего жителя Амстердама в рамках расследования деятельности хакерской группировки ShinyHunters. Правоохранители не раскрыли имя подозреваемого, однако его бывший работодатель, глава амстердамской компании Neo Security Бенджамин Корпер, подтвердил Reuters, что речь идёт о Пепейне ван дер Стапе. По данным полиции, мужчина должен был предстать перед судом в Роттердаме 29 сентября.

Ван дер Стапе уже имеет судимость за компьютерные преступления. В 2023 году его приговорили к четырём годам лишения свободы, один из которых был условным, за кражу данных и вымогательство. Следствие оценивало полученный им доход в 1,5–2,7 млн евро. После досрочного освобождения в декабре 2025 года он устроился в Neo Security и публично заявлял, что намерен использовать свои навыки в легальной кибербезопасности.

Теперь его имя оказалось связано с расследованием ShinyHunters, однако сама группировка отрицает какую-либо связь с задержанным. Нидерландские власти также пока не объявляли его участником группировки или виновным в конкретных атаках.

ShinyHunters в последние месяцы связывали с рядом крупных утечек. В числе атак, приписываемых группировке, — взлом Rockstar Games, после которого в сеть попали внутренние данные компании и сведения, связанные с Grand Theft Auto Online. Кроме того, Reuters сообщал о предполагаемой атаке на портал FBIJobs.gov, откуда были похищены чувствительные данные сотрудников ФБР; американские власти продолжают расследование.

Само расследование ShinyHunters продолжается, а задержание ван дер Стапе пока не означает подтверждения его роли в деятельности группировки. Между тем ФБР уже публично обратилось к участникам ShinyHunters с предложением выйти на связь с ведомством.