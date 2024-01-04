В одном из дополнений к Grand Theft Auto V Тревор должен был отправиться в космос

После утечки исходного кода Grand Theft Auto V, игроки продолжают обнаруживать много интересных подробностей о различных планируемых, но не дошедших до релиза, возможностей игры. Среди них было упоминание о неком DLC Agent Trevor.

Теперь же пользователи смогли побольше узнать что оно из себя представляло: предполагается, что это было довольно масштабное DLC с Тревором в главной роли. Для него планировалось несколько миссий, у которых уже даже была локализация на все языки, в том числе и русский.

Судя по исходному коду игры, в одной из миссий Тревор должен был отправиться в космос. К сожалению неизвестно какие именно обстоятельства бы забросили его в космос, как и то, на какой стадии DLC было отменено. По всей видимости, GTA Online отняла у R* все силы и не оставила возможностей для разработки планируемых одиночных дополнений к игре.