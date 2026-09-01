В сети опубликовали кадры ранней версии GTA Online

В сети появились материалы, демонстрирующие первоначальный дизайн GTA Online для консоли PlayStation 3. Документы и медиафайлы опубликовал пользователь под ником justac0d3r. По его словам, данные были извлечены из игрового процесса восстановленной версии игры с одного из принадлежащих ему комплектов разработчика (devkit) PS3. Кроме того, в опубликованном архиве упоминается Agent — отменённый стелс-экшен от Rockstar Games.

Утечка датирована 23 августа 2026 года. В этот же день в сети появился ещё один ролик, предположительно демонстрирующий стриптиз-клуб и бензоколонку из грядущей GTA 6. По одной из версий, к публикации материалов может быть причастен хакер из СНГ, состоящий в группировке Cyberleek.