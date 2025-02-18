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Grand Theft Auto 5 17.09.2013
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
9.2 33 180 оценок

В сети появилась объемная статья о драме вокруг мода FiveM для GTA 5: оригинальных авторов не осталось, а проект умирает

butcher69
Новости

В сети недавно появилась объемная статья о драме вокруг мода FiveM для GTA 5, которая насчитывает целых 73 000 слов. Этот мод был создан в 2015 году и позволял игрокам создавать собственные серверы для ролевых игр в GTA 5, став популярным в сообществе. В 2023 году Rockstar Games приобрела команду Cfx.re, разработавшую FiveM, что вызвало большой интерес у фанатов. Однако, по версии автора этого материала, внутренние проблемы в команде привели к конфликтам и утечкам информации.

Согласно статье, в команду присоединились новые моддеры, один из которых якобы попытался продать проект Rockstar, и это привело к его приобретению в 2023 году. После этого первоначальный создатель FiveM был отстранен, а затем выгнан из Rockstar. Эти новые участники команды якобы имели доступ к конфиденциальной информации, включая исходный код GTA 5, который, по слухам, был приобретен и опубликован в декабре 2023 года.

Полный исходный код GTA 5 утек в сеть

Кроме того, утверждается, что разработчики FiveM теперь покинули проект, а вместо него Rockstar работает над новым проектом, известным как ROME (Rockstar Online Modding Engine). На этот проект возлагаются большие надежды, так как с исходным кодом игры он может стать значительно более продвинутым и улучшенным вариантом FiveM.

Статья, несмотря на все громкие заявления, не является официальным заявлением команды FiveM, а написано сообществом, обеспокоенным судьбой мода. Оно включает в себя много обвинений и слухов, включая утечку исходного кода и внутренние конфликты в команде, однако многие моменты все еще остаются неясными.

-21
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
Mad_cloud

Все пропали в подвалах Take-Two

11
Tiger Goose

Take-Two имеет отношение к исчезновению разработчиков?

1
Рикочико

Хуже Бобби Котика только Штраус Зельник.

-2
Михаил Кузьминский

Зельник там вообще никаким боком не упоминается, есть куда более мелкий руководитель, Итан Хирш, почитай статью, над ней всё-таки старались оч долго)

1
Большая Флейта
Согласно статье, в команду присоединились новые моддеры, один из которых якобы попытался продать проект Rockstar, и это привело к его приобретению в 2023 году. После этого первоначальный создатель FiveM был отстранен, а затем выгнан из Rockstar

Жадность фраера сгубила, что толку теперь ныть, если свои булки ты уже продал?

-5
-zotik-

наверное начал гнуть своё мнение, такое не любят при капитализме

-2
Михаил Кузьминский

Если почитать - там совсем не о том речь, автор "выжимки" суть неверно истолковал

1
Kostya Bashmakov

автора проекта вынудили продать под угрозами судов и давлением люди, которые внедрились в проект только ради наживы

0
ALEX-220

кому всралась сейчас 5 GTA? после анонса 6 части интерес погас к 5 части все, глава закрыта.

-13
X_O_MAX_O_X

Ща с минусами малолетки тебе покажут кому)

2
-zotik-

совсем по нулям, никто не играет в бедную гта 5

1
ALEX-220 X_O_MAX_O_X

ну да это же их любимая дрочильня)

0