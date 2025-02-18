В сети появилась объемная статья о драме вокруг мода FiveM для GTA 5: оригинальных авторов не осталось, а проект умирает

В сети недавно появилась объемная статья о драме вокруг мода FiveM для GTA 5, которая насчитывает целых 73 000 слов. Этот мод был создан в 2015 году и позволял игрокам создавать собственные серверы для ролевых игр в GTA 5, став популярным в сообществе. В 2023 году Rockstar Games приобрела команду Cfx.re, разработавшую FiveM, что вызвало большой интерес у фанатов. Однако, по версии автора этого материала, внутренние проблемы в команде привели к конфликтам и утечкам информации.

Согласно статье, в команду присоединились новые моддеры, один из которых якобы попытался продать проект Rockstar, и это привело к его приобретению в 2023 году. После этого первоначальный создатель FiveM был отстранен, а затем выгнан из Rockstar. Эти новые участники команды якобы имели доступ к конфиденциальной информации, включая исходный код GTA 5, который, по слухам, был приобретен и опубликован в декабре 2023 года.

Кроме того, утверждается, что разработчики FiveM теперь покинули проект, а вместо него Rockstar работает над новым проектом, известным как ROME (Rockstar Online Modding Engine). На этот проект возлагаются большие надежды, так как с исходным кодом игры он может стать значительно более продвинутым и улучшенным вариантом FiveM.

Статья, несмотря на все громкие заявления, не является официальным заявлением команды FiveM, а написано сообществом, обеспокоенным судьбой мода. Оно включает в себя много обвинений и слухов, включая утечку исходного кода и внутренние конфликты в команде, однако многие моменты все еще остаются неясными.