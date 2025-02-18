В сети появилась объемная статья о драме вокруг мода FiveM для GTA 5: оригинальных авторов не осталось, а проект умирает

В сети недавно появилась объемная статья о драме вокруг мода FiveM для GTA 5, которая насчитывает целых 73 000 слов. Этот мод был создан в 2015 году и позволял игрокам создавать собственные серверы для ролевых игр в GTA 5, став популярным в сообществе. В 2023 году Rockstar Games приобрела команду Cfx.re, разработавшую FiveM, что вызвало большой интерес у фанатов. Однако, по версии автора этого материала, внутренние проблемы в команде привели к конфликтам и утечкам информации.
Согласно статье, в команду присоединились новые моддеры, один из которых якобы попытался продать проект Rockstar, и это привело к его приобретению в 2023 году. После этого первоначальный создатель FiveM был отстранен, а затем выгнан из Rockstar. Эти новые участники команды якобы имели доступ к конфиденциальной информации, включая исходный код GTA 5, который, по слухам, был приобретен и опубликован в декабре 2023 года.
Кроме того, утверждается, что разработчики FiveM теперь покинули проект, а вместо него Rockstar работает над новым проектом, известным как ROME (Rockstar Online Modding Engine). На этот проект возлагаются большие надежды, так как с исходным кодом игры он может стать значительно более продвинутым и улучшенным вариантом FiveM.
Статья, несмотря на все громкие заявления, не является официальным заявлением команды FiveM, а написано сообществом, обеспокоенным судьбой мода. Оно включает в себя много обвинений и слухов, включая утечку исходного кода и внутренние конфликты в команде, однако многие моменты все еще остаются неясными.
Все пропали в подвалах Take-Two
Take-Two имеет отношение к исчезновению разработчиков?
Хуже Бобби Котика только Штраус Зельник.
Зельник там вообще никаким боком не упоминается, есть куда более мелкий руководитель, Итан Хирш, почитай статью, над ней всё-таки старались оч долго)
Жадность фраера сгубила, что толку теперь ныть, если свои булки ты уже продал?
наверное начал гнуть своё мнение, такое не любят при капитализме
Если почитать - там совсем не о том речь, автор "выжимки" суть неверно истолковал
автора проекта вынудили продать под угрозами судов и давлением люди, которые внедрились в проект только ради наживы
кому всралась сейчас 5 GTA? после анонса 6 части интерес погас к 5 части все, глава закрыта.
Ща с минусами малолетки тебе покажут кому)
совсем по нулям, никто не играет в бедную гта 5
ну да это же их любимая дрочильня)