В сети появились ранее не встречавшиеся концепт-арты из GTA 5 ©

Релиз GTA 5 состоялся 17 сентября 2013 года, то есть 10 лет назад. Это знаменательная дата для великой игры, особенно если учесть, что следующая часть от Rockstar появится еще не скоро. И пусть вам кажется, что вы уже видели все, что связано с этой игрой, но ее художники считают иначе. В честь юбилея Энтони Макбейн и Рокси Вискарра поделились концепт-артами, которые никогда ранее не публиковались.

Сначала Вискарра опубликовала в Instagram изображение горящей полицейской машины, показав визуальный дизайн игры на тот момент.

"С 10-летним юбилеем, Grand The Auto 5! Это было сумасшедшее десятилетие. Моя любимая иллюстрация из той эпохи, которая так и не попала в прайм-тайм. Зато я многое узнала о том, как рисовать огонь".

Позже Макбейн, работавший над рекламными иллюстрациями для GTA V, показал несколько эскизов Тревора и Франклина. Так, Франклин одет в пальто и красивый костюм, а Тревор может похвастаться четырьмя нарядами, в одном из которых на его голову намотана полицейская лента с места преступления, появившаяся в GTA Online. Стильно!

"В этом месяце исполняется 10 лет с момента выхода GTA 5! А сегодня исполняется 6 лет со дня моей последней работы в Rockstar Games. В честь этого праздника здесь представлены некоторые из оригинальных концепт-дизайнов, которые я сделал для Тревора и Франклина. Наслаждайтесь!"

Оба художника внесли большой вклад в создание GTA 5. Макбейн проработал в компании более 13 лет, а Вискарра - более 9 лет. Затем они вместе основали студию Anthrox, чтобы "расширить свои творческие возможности и придать им оригинальность в качестве независимых подрядчиков и в дальнейшем предлагать высочайшее качество художественных работ и творческого направления, которые только можно найти в индустрии".

Если в ближайшее время информации о GTA 6 не появится, хотелось бы надеяться, что и другие художники смогут поделиться с нами еще какими-нибудь концептами из Grand Theft Auto 5.