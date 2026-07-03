В сети появилось видео с демонстрацией Grand Theft Auto 5 на инженерном калькуляторе

На платформе Reddit обрел популярность ролик, автор которого показал работу Grand Theft Auto 5 на графическом калькуляторе TI-84 Plus CE. На экране устройства воспроизводится знаменитая сцена с участием Франклина и Ламара, однако реальный запуск игры на подобном оборудовании технически невозможен.

Опубликованная запись демонстрирует культовый игровой эпизод, воспроизводимый на миниатюрном цветном дисплее калькулятора. Видео имеет крайне низкую частоту кадров, которая составляет примерно от 0.5 до 1.5 кадра в секунду. В ролике также присутствует звуковое сопровождение, воспроизводящее диалог персонажей с сильными искажениями.

Пользователи сети быстро разоблачили необычную демонстрацию, объяснив техническую сторону происходящего. Портативный калькулятор TI-84 Plus CE оснащен процессором с низкой частотой и оперативной памятью объемом менее 155 КБ. Для запуска оригинальной версии Grand Theft Auto 5 от студии Rockstar Games требуется как минимум 4 ГБ оперативной памяти и около 72 ГБ свободного места на накопителе.

По мнению специалистов и участников обсуждения, на устройстве запустили не саму игру, а специально подготовленный видеоролик в формате сильно сжатой анимации или последовательности статичных изображений. Подобная функция действительно поддерживается некоторыми современными моделями программируемых калькуляторов. Что касается звукового сопровождения, то данная модель вычислительного устройства не оснащена встроенными динамиками, поэтому звук был наложен при монтаже или воспроизводился с внешнего источника.

Подобные эксперименты с запуском медиафайлов и классических игр на не предназначенных для этого устройствах регулярно привлекают внимание интернет-сообщества. Ранее энтузиасты уже запускали различные версии культового шутера Doom на экранах принтеров, умных холодильников и других приборов, однако в случае с современными 3D-проектами речь почти всегда идет лишь о трансляции готового видеоматериала.