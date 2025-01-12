В сети сообщили, что в Лос-Анджелесе сгорел "дом Майкла". Новость опровергли

В сети начала распространяться информация, что из-за лесного пожара в Лос-Анджелесе сгорел особняк, ставший прототипом резиденции Майкла, одного из главных героев Grand Theft Auto 5. В качестве доказательства была опубликована фотография. Вскоре информацию опровергли.
Как выяснилось, новость оказалась фейком. На фотографии показан не «дом Майкла», а совершенно другое здание, расположенное в другом городе. Фото было сделано в августе 2024 года в Сан-Бернардино.
Напомним, что недавно компания Take-Two, которая выступает издателем GTA 6, обозначила дату публикации своего нового финансового отчёта. Кроме того, в сети появился слух, что Red Dead Redemption 2 может попасть в линейку стартовых игр для Nintendo Switch 2, которую, если верить слухам, анонсируют уже 17 января.
Квотные повесточные уроды умеют не только игровые студии гробить )...
Ой конечно это не правда!
Блохерасты и писаки кайфуют ща походу, внезапно резко много инфы для тухлого января чтобы строчить блоги и пилить видосики.
Эх, яб посочувствовал, но нельзя
"Ай, мадес! Ай, обманул Ашота! Будет Ашот теперь внимательнее."