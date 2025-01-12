В сети сообщили, что в Лос-Анджелесе сгорел "дом Майкла". Новость опровергли

В сети начала распространяться информация, что из-за лесного пожара в Лос-Анджелесе сгорел особняк, ставший прототипом резиденции Майкла, одного из главных героев Grand Theft Auto 5. В качестве доказательства была опубликована фотография. Вскоре информацию опровергли.

Как выяснилось, новость оказалась фейком. На фотографии показан не «дом Майкла», а совершенно другое здание, расположенное в другом городе. Фото было сделано в августе 2024 года в Сан-Бернардино.

Напомним, что недавно компания Take-Two, которая выступает издателем GTA 6, обозначила дату публикации своего нового финансового отчёта. Кроме того, в сети появился слух, что Red Dead Redemption 2 может попасть в линейку стартовых игр для Nintendo Switch 2, которую, если верить слухам, анонсируют уже 17 января.