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Grand Theft Auto 5 17.09.2013
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
9.2 32 366 оценок

В сети сообщили, что в Лос-Анджелесе сгорел "дом Майкла". Новость опровергли

Simple Jack
Новости

В сети начала распространяться информация, что из-за лесного пожара в Лос-Анджелесе сгорел особняк, ставший прототипом резиденции Майкла, одного из главных героев Grand Theft Auto 5. В качестве доказательства была опубликована фотография. Вскоре информацию опровергли.

Как выяснилось, новость оказалась фейком. На фотографии показан не «дом Майкла», а совершенно другое здание, расположенное в другом городе. Фото было сделано в августе 2024 года в Сан-Бернардино.

Напомним, что недавно компания Take-Two, которая выступает издателем GTA 6, обозначила дату публикации своего нового финансового отчёта. Кроме того, в сети появился слух, что Red Dead Redemption 2 может попасть в линейку стартовых игр для Nintendo Switch 2, которую, если верить слухам, анонсируют уже 17 января.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
smallhell

Квотные повесточные уроды умеют не только игровые студии гробить )...

3
Ded Chelyabinsk

Ой конечно это не правда!

0
Чебурешник

Блохерасты и писаки кайфуют ща походу, внезапно резко много инфы для тухлого января чтобы строчить блоги и пилить видосики.

0
Scorpion_GamePlay

Эх, яб посочувствовал, но нельзя

0
DauntingQamra
Пожар в Лос-Анджелесе уничтожил дом, который стал прототипом для дома Майкла в Grand Theft Auto V
-1
Аристов--Черный

"Ай, мадес! Ай, обманул Ашота! Будет Ашот теперь внимательнее."

-1