В сети сравнили GTA 4 с отмененным модом Liberty City Preservation Project для GTA 5

На прошлой неделе стало известно, что мод Liberty City Preservation Project для GTA 5 решили закрыть после "разговора с Rockstar Games". Недавно же в сети появилось сравнительное видео, на котором можно увидеть, как отличается Либерти-Сити в модификации и GTA 4, где этот город является основным местом действия.

По словам автора ролика с ником ElAnalistaDeBits, видео было снято до отмены модификации. Как можно заметить, моддерам удалось довольно точно перенести Либерти-Сити в GTA 5 с большим вниманием к деталям.

Как известно, мод включал в себя NPC, транспорт, функционирующее метро, радиостанции из GTA 4, пакет HD-текстур, радар, полицию и дорожный трафик.

Авторами Liberty City Preservation Project является команда World Travel.