ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Grand Theft Auto 5 17.09.2013
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
9.2 32 550 оценок

В сети сравнили GTA 4 с отмененным модом Liberty City Preservation Project для GTA 5

Simple Jack
Новости

На прошлой неделе стало известно, что мод Liberty City Preservation Project для GTA 5 решили закрыть после "разговора с Rockstar Games". Недавно же в сети появилось сравнительное видео, на котором можно увидеть, как отличается Либерти-Сити в модификации и GTA 4, где этот город является основным местом действия.

+ ещё 4 картинки

По словам автора ролика с ником ElAnalistaDeBits, видео было снято до отмены модификации. Как можно заметить, моддерам удалось довольно точно перенести Либерти-Сити в GTA 5 с большим вниманием к деталям.

Как известно, мод включал в себя NPC, транспорт, функционирующее метро, радиостанции из GTA 4, пакет HD-текстур, радар, полицию и дорожный трафик.

Авторами Liberty City Preservation Project является команда World Travel.

Источник  
-8
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
bubenson

Делать нехрен. Сравнили ежа с ужом, при этом ужа уже и нет. Но при этом пролжается формирование мозолей.

4
prowkan

В GTA 5 графика в разы лучше и приятнее, несмотря на то, что обе игры одного поколения.

2
Darko Lay

Ну не совсем одного. ГТА 5 уже была заделом на некстген. Но ее порезали жёстко для тех консолей. Но как она выглядит на ПК сейчас это уже точно не эпоха пс3, бокс 360.

1
KILLA06

все равно физика у 4 на три головы выше

1