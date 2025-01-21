В сети сравнили GTA 4 с отмененным модом Liberty City Preservation Project для GTA 5

На прошлой неделе стало известно, что мод Liberty City Preservation Project для GTA 5 решили закрыть после "разговора с Rockstar Games". Недавно же в сети появилось сравнительное видео, на котором можно увидеть, как отличается Либерти-Сити в модификации и GTA 4, где этот город является основным местом действия.
По словам автора ролика с ником ElAnalistaDeBits, видео было снято до отмены модификации. Как можно заметить, моддерам удалось довольно точно перенести Либерти-Сити в GTA 5 с большим вниманием к деталям.
Как известно, мод включал в себя NPC, транспорт, функционирующее метро, радиостанции из GTA 4, пакет HD-текстур, радар, полицию и дорожный трафик.
Авторами Liberty City Preservation Project является команда World Travel.
Делать нехрен. Сравнили ежа с ужом, при этом ужа уже и нет. Но при этом пролжается формирование мозолей.
В GTA 5 графика в разы лучше и приятнее, несмотря на то, что обе игры одного поколения.
Ну не совсем одного. ГТА 5 уже была заделом на некстген. Но ее порезали жёстко для тех консолей. Но как она выглядит на ПК сейчас это уже точно не эпоха пс3, бокс 360.
все равно физика у 4 на три головы выше