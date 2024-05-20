В Take-Two похвастались высокой активностью игроков в GTA 5 и GTA Online после анонса GTA 6

Знаменитая Grand Theft Auto 5 вместе с её отдельным сетевым режимом вышла уже больше 10 лет назад. К большому удивлению как самих игроков, так и издателя в лице Take-Two, даже одиночная сюжетная игра продолжает привлекать новых игроков. В недавнем отчете компании говорится, что в GTA 5 и GTA Online наблюдается чрезвычайный рост вовлеченности игроков по сравнению с прошлым годом. Растет как количество вернувшихся игроков, так и количество совершенно новых пользователей. Все благодаря недавнему анонсу GTA 6.

Компания Take-Two Interactive на днях похвасталась не только высокими продажами Grand Theft Auto 5, но и ростом активной базы игроков. В отчете издателя сообщается, что отметка продаж была в целом прогнозируемой. Тем не менее для компании стало большой неожиданностью увеличение количества игроков на всех консолях, а также ПК.

Вовлеченность в прошлом финансовом году в Grand Theft Auto 5 выросла на 35%, а в Grand Theft Auto Online — на 23%. Это чрезвычайный рост на данном этапе игры, спустя более чем 10 лет после первого выпуска.

— сообщил генеральный директор Take-Two Штраус Зельник.

Фактор вовлеченности учитывает общий показатель количества активных игроков и время, проведенное в игре. После анонса GTA 6 многие геймеры, очевидно, решили повторно пройти сюжетную кампанию Grand Theft Auto 5, а некоторые из них решили остаться в онлайн-режиме, от чего показатели значительно выросли.