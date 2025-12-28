В январе состоится суд по делу сваттинга, которое произошло с Недом Люком во время стрима GTA Online в 2023 году

Актер Нед Люк, известный по озвучке Майкла в Grand Theft Auto 5, получил официальное уведомление о судебном заседании, которое, вероятно, связано с инцидентом сваттинга (ложного вызова спецслужб), произошедшим с ним в 2023 году - во время его стрима по GTA Online к его дому прибыла полиция.

Актёр поделился фотографией документа, в котором говорится:

Я связываюсь с вами, поскольку правоохранительные органы определили вас как потерпевшего или потенциального потерпевшего в ходе расследования указанного уголовного дела.

Заседание, на котором ожидается вынесение приговора, назначено на 27 января 2026 года. Хотя сам актер прямо не указывает на связь с инцидентом сваттинга, он лайкнул комментарии пользователей, которые задают вопросы именно об этом деле.

Неизвестно, кто именно будет привлечен к ответственности, так как Нед Люк неоднократно становился жертвой подобных ложных вызовов.