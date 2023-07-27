Видео: как выглядит GTA 5 с десятком графических модов в 8K-разрешении

Автор YouTube-канала DubStepZz показал GTA 5 с новой сборкой модификаций. На этот раз в нее вошли LED Ray Tracing Lighting Mod, NaturalVision Evolved и несколько десятков других, меняющих как поведение NPC, так и уровень графики. Сама игра была запущена на компьютере с NVIDIA RTX 4090.
В конце июня в GTA 5 добавили батискаф «Титан», затонувший рядом с «Титаником». Мод бесплатно доступен всем желающим.
никогда таких видео не было и вот опять
зачем?
Unreal Engine в названии пихнул, во у людей фантазия башню сносит....
Разбудите, когда будет в 512K-разверешении с миллиардом модов.
хахааа опять еты недо графические моды показують в игре ночю и когда дождь падает чтоб блестело ну и бредддд
Ниче не меняется, тебе (автор) не надоело постить подобную дичь? Или ты сидишь и наяриваешь на видосы гта 5 с модами ?
Ещё одно сто-тысячное видео, где постоянные кадры с мокрой дорогой, погодой overcast и ночным временем суток. Днём не покажут, потому что глаза поплавятся от цветокора.
Simple Jack, может бан один разочек за этот мусор? Хоть бы понимал что выкладываешь в новости и хоть чуть-чуть в теме разбирался, но бонусы ведь не пахнут...