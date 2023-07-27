Видео: как выглядит GTA 5 с десятком графических модов в 8K-разрешении

Автор YouTube-канала DubStepZz показал GTA 5 с новой сборкой модификаций. На этот раз в нее вошли LED Ray Tracing Lighting Mod, NaturalVision Evolved и несколько десятков других, меняющих как поведение NPC, так и уровень графики. Сама игра была запущена на компьютере с NVIDIA RTX 4090.

В конце июня в GTA 5 добавили батискаф «Титан», затонувший рядом с «Титаником». Мод бесплатно доступен всем желающим.