Вымышленный факт про защиту Франклином своего дома в GTA 5 зашёл так далеко, что на него отреагировал даже Шон Фонтено

Недавно в сообществе Grand Theft Auto 5 стал вирусным вымышленный факт об игре: согласно ему, если игрок выберет другого протагониста и начнет обстреливать дом персонажа Франклина, то через некоторое время тот сам приедет на место, чтобы защитить свою собственность.

Мем "Franklin Will Eventually Show Up To Defend His Home" в итоге заметил актер Шон Фонтено, который озвучил и сыграл роль Франклина в игре. Он отреагировал на шутку в социальной сети, опубликовав свою фотографию с подписью:

Я буду защищать свой дом, раз уж это так завирусилось. Поэтому ребята, кто мне поможет?

Пользователи похвалили Фонтено за самоиронию и то, что даже спустя 13 лет актёр продолжает следить за сообществом игры.