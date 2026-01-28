ЧАТ ИГРЫ
Grand Theft Auto 5 17.09.2013
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
9.2 37 924 оценки

Вымышленный факт про защиту Франклином своего дома в GTA 5 зашёл так далеко, что на него отреагировал даже Шон Фонтено

AceTheKing AceTheKing

Недавно в сообществе Grand Theft Auto 5 стал вирусным вымышленный факт об игре: согласно ему, если игрок выберет другого протагониста и начнет обстреливать дом персонажа Франклина, то через некоторое время тот сам приедет на место, чтобы защитить свою собственность.

Мем "Franklin Will Eventually Show Up To Defend His Home" в итоге заметил актер Шон Фонтено, который озвучил и сыграл роль Франклина в игре. Он отреагировал на шутку в социальной сети, опубликовав свою фотографию с подписью:

Я буду защищать свой дом, раз уж это так завирусилось. Поэтому ребята, кто мне поможет?

Пользователи похвалили Фонтено за самоиронию и то, что даже спустя 13 лет актёр продолжает следить за сообществом игры.

