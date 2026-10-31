Выпущен джейлбрейк для прошивки PS4 версии 14.00, позволяющий использовать читы в GTA Online

Для прошивки PS4 версии 14.00 вышел джейлбрейк, открывающий пользователям возможность применять читы в GTA Online и других многопользовательских играх.

Версия 14.00 — это актуальная на данный момент прошивка для PS4. Это означает, что до тех пор, пока Sony Interactive Entertainment не выпустит новое обновление, владельцы взломанных консолей смогут выходить в сеть и запускать различные чит-скрипты в популярных многопользовательских проектах (например, в GTA Online), портя игровой процесс другим пользователям.

Сообщается, что эксплойт для взлома стал доступен до того, как инженеры Sony Interactive Entertainment успели устранить уязвимость в новой версии системного программного обеспечения PS4.

Игрокам в GTA Online на консолях PS4 рекомендуется проявлять осторожность в публичных сессиях до выхода следующего обновления прошивки. Читеры используют модификации, включающие такие функции, как просмотр списка игроков, изменение параметров персонажа, создание объектов в игровом мире, спавн транспорта, NPC и различных предметов, настройка оружия, телепортация, а также запуск Lua-скриптов.

В прошлом месяце был выпущен джейлбрейк для версий прошивки PS4 с 13.00 по 13.52. Он использует встроенный в консоль веб-браузер, что значительно упрощает процедуру по сравнению с предыдущими методами. На данный момент поддерживаются версии прошивки вплоть до 13.52. Для выполнения взлома необходимо загрузить специальную веб-страницу. После успешного запуска активируется среда GoldHEN, открывающая доступ к функциям, предназначенным для модифицированных консолей. Процесс не всегда проходит гладко с первой попытки: возможны сбои или ошибки, связанные с памятью — в таких случаях требуется перезагрузка консоли и повторный запуск процедуры.

Аналогичная ситуация наблюдается и с джейлбрейком для прошивки PS4 версии 14.00. Помимо использования читов в онлайн-играх, одной из ключевых возможностей джейлбрейка является применение пользовательских патчей. Благодаря им в играх, изначально ограниченных 30 кадрами в секунду — например, в Bloodborne, — можно снять это ограничение и добиться 60 кадров в секунду на PS4. Функционал GoldHEN позволяет вносить различные модификации: например, отключать эффект размытия в движении или повышать частоту кадров. Так, специальный патч для этой классической игры от студии FromSoftware позволяет ей работать с частотой около 60 кадров в секунду в разрешении 720p на консоли PS4 Pro, что делает игровой процесс значительно более плавным.