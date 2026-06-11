Выпущено обновление 1.3.1 для Grand Theft Auto 4 RTX Remix с улучшением реконструкции лучей

Моддер xoxor4d выпустил обновление для своего мода RTX Remix для Grand Theft Auto 4. Этот мод позволит вам играть в эту классическую игру GTA с трассировкой лучей в реальном времени.

Обновление 1.3.1 содержит несколько улучшений и исправлений. Одно из самых больших изменений — переход на модель реконструкции лучей DLSS Model D. Это должно уменьшить шум в отражениях и обеспечить более чистое изображение. Обновление также вносит небольшие корректировки в новые настройки тонального отображения, представленные в версии 1.3.0. В результате ночные сцены теперь выглядят немного ярче. Кроме того, версия 1.3.1 исправляет проблему с раскрасками автомобилей. В предыдущем обновлении неправильные настройки цвета вершин могли привести к тому, что раскраски выглядели тонированными. Эта проблема теперь решена.

Также стоит отметить, что моддер выпустил новую экспериментальную версию. Эта версия добавляет физическую атмосферу, объёмные облака, новую систему погоды и новые тональные карты. Однако на данный момент эта ветка действительно содержит много ошибок.

Например, альфа-тестированные объекты, такие как сетчатые заборы, могут вызывать визуальное мерцание и нестабильность. Некоторые эффекты поверхности, включая влажность, излучаемое освещение и грязь, также могут некорректно обновляться из-за новой функции «Сохранить путь». Моддер отметил, что его модификации DXVK-Remix ещё не полностью обновлены для работы с этой функцией. Кроме того, частицы дождя в настоящее время не видны.

Эта версия может дать нам представление о том, чего может достичь мод RTX Remix в будущем. Однако на данный момент её следует избегать, если вы просто хотите поиграть в игру. Недаром она называется «Экспериментальной».

Вы можете скачать GTA 4 RTX Remix V1.3.1 по этой ссылке.