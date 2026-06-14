Вышел графический мод RealityV 3.2 для Grand Theft Auto 5 с улучшением производительности

Моддер BadassBaboon выпустил версию 3.2 своего графического мода для GTA 5 Enhanced Edition, RealityV.

GTA 5 RealityV 3.2 улучшает производительность игры. По сравнению с предыдущей версией, эта новая версия может работать до 10 к/с быстрее. Это должно порадовать тех, кто хотел играть в игру с этим модом, но не мог из-за высоких требований к ПК.

Версия 3.2 добавляет циклы снега и метели, основанные на ранних снежных главах Mafia 2. Она также добавляет новую систему ночного неба. Теперь звёзды могут мерцать, дрожать или затухать, а также можно увидеть падающие звёзды. Также добавлен эффект параллакса для Млечного Пути.

Кроме того, в этой новой версии добавлены капли дождя к транспортным средствам. Модификатор использовал подход на основе эффекта Френеля для имитации прозрачности в центре и отражательной способности по краям капель. Капли могут сливаться друг с другом по мере падения, а скорость и плотность капель будут зависеть от погоды.

RealityV 3.2 также улучшает внешний вид сирен. Обновление улучшает тональное отображение, исправляет блеклые визуальные эффекты и корректирует дневную экспозицию для более естественного освещения. Оно также исправляет проблемы с шумом на экране, которые могли появляться в пасмурную погоду.

Вы можете скачать GTA 5 RealityV 3.2 отсюда.