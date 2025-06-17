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Grand Theft Auto 5 17.09.2013
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
9.2 35 691 оценка

Вышло обновление 1.71 для GTA 5 Enhanced, добавляющее две новые настройки трассировки лучей

monk70 monk70

Rockstar выпустила обновление 1.71 для Grand Theft Auto 5 Enhanced и поделилась полными заметками к патчу. Этот патч добавляет две новые настройки трассировки лучей на ПК.

Патч 1.71 добавляет возможность включить отражения с трассировкой лучей высокого разрешения и возможность иметь второй отскок луча для RTGI. Таким образом, игра теперь должна выглядеть еще лучше, чем раньше.

Патч 1.71 также исправляет несколько проблем, которые влияли на стабильность сети в GTA Online. Кроме того, он исправляет несколько сбоев и проблем, влияющих на стабильность, которые возникали в GTA V. Это означает, что игра должна быть более стабильной на вашем ПК.

Обновление также содержит более 100 исправлений. Полные примечания к патчу доступны по ссылке.

20
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
Ahnx

Зачем?

Тупые дети в наше время даже не знают, что в игры нужно играть. А не высчитывать количество лучей.

14
MunchkiN 616

ну раньше я вычислял разрешение шадов мапов и количесво источников света с тенями пек-пек
теперь плотность выборки на пиксель и количесво отражений можна вычеслять

6
t830x

Так они и играют, в графику. На саму игру им фиолетово.

1
Ahnx MunchkiN 616

В GTA 5 RTX освещение испортили. Раньше оно было реалистичным, стало - фуфельным. Зато всё блестит и переливается. Всё, как любят тупые дети.

5
MunchkiN 616

всего 2 отскока луча? кек. минимум 3 нада норм где то 5

4
AlexVurhis

в Control есть вариант до 8 лучей, и лаги на все 8 там жетские

5
MunchkiN 616 AlexVurhis

если 8 отскоков для ртги это сочно для игры зари ртх но там еще площадь важна. ртги быстрая это не трасировка пути она походу использет какие то зонды и работает в ограниченном учатке.

2
SoRaS3 MunchkiN 616

Там даже бочки с открытым пламенем никакого света не излучают. А про отражения в зеркалах автомобилей лучше даже не вспоминать.. забытая технология древних.

3
Пользователь ВКонтакте

играл в portal rtx, cyberpunk с rtx, сейчас скачал gta с rtx,но разница 0, ткните пальцем где видно эти лучи // Андрюха Быков

Пользователь ВКонтакте

Моник какой у тебя? Возможно герцовки не хватает или разрешения // Mara Salvatrucha

NatanieLzZ

если настолько огромная разница не видна, то и тыкающий палец останется незаметным

2
raib3rg

пора сходить к окулисту

1
kotasha

Мощность карт все уходит в лучи и нечего что графика 2014 года.