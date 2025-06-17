Вышло обновление 1.71 для GTA 5 Enhanced, добавляющее две новые настройки трассировки лучей

Rockstar выпустила обновление 1.71 для Grand Theft Auto 5 Enhanced и поделилась полными заметками к патчу. Этот патч добавляет две новые настройки трассировки лучей на ПК.

Патч 1.71 добавляет возможность включить отражения с трассировкой лучей высокого разрешения и возможность иметь второй отскок луча для RTGI. Таким образом, игра теперь должна выглядеть еще лучше, чем раньше.

Патч 1.71 также исправляет несколько проблем, которые влияли на стабильность сети в GTA Online. Кроме того, он исправляет несколько сбоев и проблем, влияющих на стабильность, которые возникали в GTA V. Это означает, что игра должна быть более стабильной на вашем ПК.

Обновление также содержит более 100 исправлений. Полные примечания к патчу доступны по ссылке.