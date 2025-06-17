Вышло обновление 1.71 для GTA 5 Enhanced, добавляющее две новые настройки трассировки лучей

Rockstar выпустила обновление 1.71 для Grand Theft Auto 5 Enhanced и поделилась полными заметками к патчу. Этот патч добавляет две новые настройки трассировки лучей на ПК.
Патч 1.71 добавляет возможность включить отражения с трассировкой лучей высокого разрешения и возможность иметь второй отскок луча для RTGI. Таким образом, игра теперь должна выглядеть еще лучше, чем раньше.
Патч 1.71 также исправляет несколько проблем, которые влияли на стабильность сети в GTA Online. Кроме того, он исправляет несколько сбоев и проблем, влияющих на стабильность, которые возникали в GTA V. Это означает, что игра должна быть более стабильной на вашем ПК.
Обновление также содержит более 100 исправлений. Полные примечания к патчу доступны по ссылке.
Зачем?
Тупые дети в наше время даже не знают, что в игры нужно играть. А не высчитывать количество лучей.
ну раньше я вычислял разрешение шадов мапов и количесво источников света с тенями пек-пек
теперь плотность выборки на пиксель и количесво отражений можна вычеслять
Так они и играют, в графику. На саму игру им фиолетово.
В GTA 5 RTX освещение испортили. Раньше оно было реалистичным, стало - фуфельным. Зато всё блестит и переливается. Всё, как любят тупые дети.
всего 2 отскока луча? кек. минимум 3 нада норм где то 5
в Control есть вариант до 8 лучей, и лаги на все 8 там жетские
если 8 отскоков для ртги это сочно для игры зари ртх но там еще площадь важна. ртги быстрая это не трасировка пути она походу использет какие то зонды и работает в ограниченном учатке.
Там даже бочки с открытым пламенем никакого света не излучают. А про отражения в зеркалах автомобилей лучше даже не вспоминать.. забытая технология древних.
играл в portal rtx, cyberpunk с rtx, сейчас скачал gta с rtx,но разница 0, ткните пальцем где видно эти лучи // Андрюха Быков
Моник какой у тебя? Возможно герцовки не хватает или разрешения // Mara Salvatrucha
если настолько огромная разница не видна, то и тыкающий палец останется незаметным
пора сходить к окулисту
Мощность карт все уходит в лучи и нечего что графика 2014 года.