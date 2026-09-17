Вышло обновление для NaturalVision Enhanced к 13-летию GTA 5: улучшенная трассировка лучей и реалистичные фазы Луны

Сегодня исполняется 13 лет с момента первоначального релиза Grand Theft Auto V, и моддер Razed отметил это событие выпуском обновлённой версии графического мода NaturalVision Enhanced.

По словам Razed, обновление привносит множество визуальных улучшений, в том числе:

Улучшенное освещение с трассировкой лучей, направленное освещение и тени — увеличено количество отскоков лучей, добавлено освещение неба с трассировкой лучей, улучшены материалы и освещение автомобилей, а также добавлены контактные тени и SSAO для большей глубины изображения.

Улучшенные шейдеры воды и подводное освещение — подводные сцены теперь отличаются большей глубиной, наличием контактных теней и новыми эффектами постобработки; добавлены подповерхностное рассеивание, более естественные волны и дождь, создающий рябь на поверхности океана.

Добавлены световозвращающие дорожные знаки — свет фар теперь заставляет дорожные знаки и разметку реалистично светиться в ночное время.

Улучшенные фазы Солнца и Луны, а также лунное освещение — добавлена ​​имитация прохождения света (солнечного и лунного) сквозь листву; Луна теперь имеет реалистичные фазы и отбрасывает лучи света, а освещение автомобилей и поверхностей лунным светом было улучшено.

Улучшенное освещение спецтранспорта — проблесковые маячки теперь отбрасывают тени на окружающие объекты и корректно отражаются от поверхностей с зеркальным блеском.

Улучшенные шейдеры эффекта свечения (bloom) — более плавное свечение на ярких участках, оптимизированная производительность свёрточного (convolution) bloom-эффекта, возможность переключения между оптимизированным режимом и режимом полного качества.

Улучшенное освещение персонажей — добавлены подповерхностное рассеивание с эффектом прохождения света и улучшенная контурная подсветка (rim lighting) моделей персонажей.

Добавлен шейдер параллакс-окклюжн-маппинга (parallax occlusion mapping) — придаёт дополнительный объем дорожному покрытию и поверхностям земли. Улучшенные объёмные облака — реализованы на уровне игровых шейдеров и теперь отражаются на всех поверхностях.

Шейдер теплового марева — заметен на дорогах округа Блейн и зданиях Лос-Сантоса; эффект усиливается в пиковые часы в середине дня.

Физически корректное уличное освещение и переработанное освещение для LOD (уровней детализации) — модель освещения с физически точными параметрами и плавным затуханием, а также обновлённая система огней для объектов на дальнем плане по всей карте.

Добавлена ​​поддержка HDR.

NaturalVision Enhanced, как следует из названия, совместим только с версией GTA V Enhanced; его можно бесплатно скачать на нашем сайте по ссылке выше.