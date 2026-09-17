ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Grand Theft Auto 5 17.09.2013
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
9.2 38 610 оценок

Вышло обновление для NaturalVision Enhanced к 13-летию GTA 5: улучшенная трассировка лучей и реалистичные фазы Луны

monk70 monk70

Сегодня исполняется 13 лет с момента первоначального релиза Grand Theft Auto V, и моддер Razed отметил это событие выпуском обновлённой версии графического мода NaturalVision Enhanced.

GTA 5 Enhanced "NaturalVision Enhanced - улучшение графики" [08.01.26]

По словам Razed, обновление привносит множество визуальных улучшений, в том числе:

  • Улучшенное освещение с трассировкой лучей, направленное освещение и тени — увеличено количество отскоков лучей, добавлено освещение неба с трассировкой лучей, улучшены материалы и освещение автомобилей, а также добавлены контактные тени и SSAO для большей глубины изображения.
  • Улучшенные шейдеры воды и подводное освещение — подводные сцены теперь отличаются большей глубиной, наличием контактных теней и новыми эффектами постобработки; добавлены подповерхностное рассеивание, более естественные волны и дождь, создающий рябь на поверхности океана.
  • Добавлены световозвращающие дорожные знаки — свет фар теперь заставляет дорожные знаки и разметку реалистично светиться в ночное время.
  • Улучшенные фазы Солнца и Луны, а также лунное освещение — добавлена ​​имитация прохождения света (солнечного и лунного) сквозь листву; Луна теперь имеет реалистичные фазы и отбрасывает лучи света, а освещение автомобилей и поверхностей лунным светом было улучшено.
  • Улучшенное освещение спецтранспорта — проблесковые маячки теперь отбрасывают тени на окружающие объекты и корректно отражаются от поверхностей с зеркальным блеском.
  • Улучшенные шейдеры эффекта свечения (bloom) — более плавное свечение на ярких участках, оптимизированная производительность свёрточного (convolution) bloom-эффекта, возможность переключения между оптимизированным режимом и режимом полного качества.
  • Улучшенное освещение персонажей — добавлены подповерхностное рассеивание с эффектом прохождения света и улучшенная контурная подсветка (rim lighting) моделей персонажей.
  • Добавлен шейдер параллакс-окклюжн-маппинга (parallax occlusion mapping) — придаёт дополнительный объем дорожному покрытию и поверхностям земли. Улучшенные объёмные облака — реализованы на уровне игровых шейдеров и теперь отражаются на всех поверхностях.
  • Шейдер теплового марева — заметен на дорогах округа Блейн и зданиях Лос-Сантоса; эффект усиливается в пиковые часы в середине дня.
  • Физически корректное уличное освещение и переработанное освещение для LOD (уровней детализации) — модель освещения с физически точными параметрами и плавным затуханием, а также обновлённая система огней для объектов на дальнем плане по всей карте.
  • Добавлена ​​поддержка HDR.

NaturalVision Enhanced, как следует из названия, совместим только с версией GTA V Enhanced; его можно бесплатно скачать на нашем сайте по ссылке выше.

ПК 255 Трейлеры 83
8
1
Комментарии:  1
Ваш комментарий