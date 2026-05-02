Вышло обновление мода NaturalVision для GTA 5 Enhanced

Razed Mods выпустил обновление для своего мода NaturalVision Enhanced для Grand Theft Auto 5 Enhanced. Эта новая версия призвана ещё больше улучшить графику и визуальные эффекты GTA 5 Enhanced.

Мод NaturalVision Enhanced — это полностью улучшенная визуальная модификация, которая в полной мере использует новые возможности трассировки лучей. По словам создателя мода, он перерабатывает погоду, освещение, окружающие цвета, текстуры мира, модели и растительность. Что особенно здорово, так это то, что Natural Vision Enhanced позволяет всем источникам света отбрасывать тени. Этого не было в оригинальной игре. Таким образом, это ещё больше улучшит трассировку лучей для теней. Короче говоря, теперь все объекты будут отбрасывать тени с трассировкой лучей.

В этой новой версии улучшены шейдеры неба за счёт добавления физически корректной модели рассеивания света. По словам разработчика, это обеспечит реалистичные цвета и освещение в любое время суток. Также улучшены шейдеры транспортных средств за счёт добавления PBR-эффекта для всех частей транспортных средств с использованием GGX specular и clearcoat.

Более того, эта версия для нового поколения улучшена за счёт добавления подповерхностного рассеивания, GGX specular, белых гребней и физически корректного поглощения воды. Также улучшены шейдеры PostFX с улучшенным кинематографическим тональным отображением. Это должно обеспечить адаптивную цветокоррекцию днём и ночью с более глубокими чёрными тонами.

В этой новой версии добавлены отражения от зеркал с трассировкой лучей для более чем 70 стандартных игровых транспортных средств. Также добавлены капли дождя на транспортные средства, пешеходов, объекты, стекло и многое другое во время дождливой погоды. Кроме того, улучшено освещение в различных погодных условиях, таких как очень солнечно, ясно, пасмурно и дождливо.

