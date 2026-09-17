"Я сяду на самолёт и полечу в Россию, бро": актёр Франклина из GTA V хочет посетить Москву вопреки предупреждениям

Актёр Шон Фонтеро, известный по роли Франклина Клинтона в GTA V, рассказал в одном из подкастов, что получил предложение выступить в России 3, 4 и 5 декабря. По его словам, гонорар за эти выступления привлекательный, однако само направление поездки вызвало у него внутренние сомнения.

Фонтеро признался, что специально искал информацию о безопасности поездки в Россию. По его словам, поисковики и официальные рекомендации ряда западных ведомств — Госдепартамента США, правительства Канады и МИД Великобритании — советуют воздерживаться от таких путешествий. Именно эти предупреждения, как отметил актёр, и заставляют его колебаться.

Несмотря на это, Фонтеро заявил, что намерен поехать. Он напомнил, что уже бывал в местах, куда ему не рекомендовали ездить, и всякий раз сталкивался там с радушным приёмом и безопасной обстановкой. Единственной сложностью, по его словам, остаётся языковой барьер.

Мне предложили выступить в России 3, 4 и 5 декабря. И деньги хорошие. Но речь всё-таки о России, чувак. Я провёл своё исследование: вбиваешь в телефон "Безопасно ли лететь в Россию?" — и Госдепартамент США, правительство Канады, британский МИД говорят: "Не путешествуйте туда". И что тогда делать, когда тебе прямо говорят: "Не езжай"? Но я всё равно поеду. Я сяду на самолёт и полечу в Россию. Я еду в Россию, бро. Мне уже говорили "не ездить" во многие места, где я в итоге побывал, — и там меня встречали как короля. Было красиво и безопасно. Единственной проблемой был языковой барьер. В остальном я был просто: "Вау"

Шон Фонтеро подарил Франклину не только голос, но и внешность — его лицо и движения использовались при захвате для анимации персонажа. После выхода GTA V в 2013 году актёр активно участвует в фанатских конвенциях по всему миру.

Даты, которые он назвал в подкасте, совпадают с проведением Comic Con в Москве. Официального подтверждения участия актёра в фестивале пока нет — ни от него самого, ни от организаторов.