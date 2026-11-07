12 новых скриншотов GTA 6 демонстрируют невероятно детализированные автомобили

В серии скриншотов, опубликованных пользователем «hypedrive» в социальных сетях, представлены шесть автомобилей из GTA 6 в сравнении с их реальными прототипами — они воссозданы с поразительной детализацией. Эти изображения наглядно показывают, насколько глубоко Rockstar Games проработала систему кастомизации транспорта в грядущем масштабном проекте с открытым миром.

Rockstar предусмотрела всё: от профессиональных кольцевых гонок и заездов на внедорожных мотоциклах до встреч автолюбителей и специализированных мастерских для доработки самых разных типов транспорта — будь то внедорожники, лоурайдеры или суперкары.

На изображениях можно детально рассмотреть шесть автомобилей из Grand Theft Auto 6. Есть один интересный нюанс: машины показаны рядом со своими реальными прототипами, что позволяет оценить, с какой точностью разработчики из Rockstar перенесли их в игру.

Среди показанных моделей — ретро-спорткар Grotti Cheetah, полицейский суперкар, Pegassi Tempesta и стильный лоурайдер Albany Manana. Хотя эти автомобили уже знакомы поклонникам серии, здесь они представлены с уникальными вариантами тюнинга и расцветками, которые мы видим впервые.