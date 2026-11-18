GTA 6 уже вышла в некоторых регионах мира, а после публикации первых обзоров в сети появились новые кадры игрового процесса. Многие популярные стримеры транслируют прохождение игры для миллионов зрителей по всему миру, однако некоторые из них остались разочарованы тем, что игра работает лишь при 30 FPS.

В Х пользователи активно делятся фрагментами трансляций GTA 6. В одном из таких роликов стример TheBurntPeanut жалуется на отсутствие режима 60 FPS, сравнивая происходящее на экране со слайд-шоу в PowerPoint.

«Есть ли способ поднять частоту кадров выше 30 FPS? Может, есть какая-то настройка для этого?»

Стример JasonTheWeen сразу отметил, что игра ощущается «рваной» и работает медленнее большинства других проектов из-за ограничения частоты кадров на отметке 30 FPS. Его особенно разочаровало то, что, несмотря на 13 лет ожидания, игра выдаёт лишь 30 кадров в секунду.

JasonTheWeen также выразил недовольство тем, что даже на такой дорогой консоли, как PS5 Pro, действует ограничение в 30 FPS:

«13 лет ожидания ради 30 FPS. И зачем я тогда покупал PS5 Pro?»

Другой популярный стример, xQc, также упомянул, что при первом знакомстве с игрой она показалась ему «дерганой». В целом, похоже, что практически всем игрокам потребовалось время на адаптацию, чтобы привыкнуть к техническим особенностям GTA 6.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда в проектах Rockstar Games частота кадров ограничена 30 FPS. Так, предыдущие игры студии — например, GTA 5 и Red Dead Redemption 2 — на момент выхода также работали при 30 FPS (поскольку релиз на ПК состоялся позже).

Когда GTA 6 в будущем выйдет на ПК, в ней, скорее всего, будет доступен режим 60 FPS. Впрочем, учитывая, что на Twitch за игрой наблюдают 2,5 миллиона зрителей, можно сделать вывод, что многие стримеры вполне довольны GTA 6, даже несмотря на ограничение в 30 кадров в секунду.