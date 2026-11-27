Пятнадцатилетний энтузиаст под ником NotRexed, стоящий за неофициальным ПК-портом Grand Theft Auto 6 под названием Project Leonida, передумал сворачивать работу после жёстких мер со стороны издательства Take-Two. Несколько дней назад юристы компании добились блокировки его репозитория на GitHub и удаления сервера в Discord, после чего школьник объявил об уходе, сославшись на давление, учёбу, спорт и жалобы со стороны взрослых участников сообщества.

Однако теперь подросток вернулся в соцсети, призвал подписчиков забыть о прошлых заявлениях и пообещал вскоре представить свежие результаты работы, которую он продолжал вести за закрытыми дверями.

В беседе с журналистами IGN школьник объяснил, что занимается переносом игр исключительно ради интереса — ещё в начале 2026 года он экспериментировал с запуском проектов в браузере при помощи генеративных нейросетей. По его словам, родители знают о его увлечении и поддерживают его, хотя и предупредили о возможных юридических последствиях.

«Я продолжаю работу, потому что, хотя Take-Two и удалила мой репозиторий и сервер в Discord, мне лично они не присылали ни одного письма или сообщения. Если у меня действительно начнутся проблемы с законом, я, скорее всего, остановлюсь, но, возможно, передам проект другу», — признался NotRexed.

Опрошенный журналистами ветеран игровой индустрии Мэтт Фридман, специализирующийся на разработке и ИИ-технологиях, подтвердил, что автоматическая рекомпиляция утекшей сборки GTA 6 для Xbox с помощью больших языковых моделей вполне реальна. По его словам, современные нейросети способны напрямую считывать бинарный код даже быстрее людей, и хотя проприетарный движок RAGE от Rockstar изучен хуже, чем Unreal Engine, сам факт прогресса подростка доказывает, что задача выполнима.

Тем временем Take-Two продолжает массово зачищать репозитории энтузиастов на GitHub. Ранее глава издательства Штраус Зельник отмечал, что компания осознаёт новые вызовы со стороны ИИ-инструментов и намерена усиливать как техническую защиту, так и юридическую борьбу с любыми попытками неофициального переноса игры.