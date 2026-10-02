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Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
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18 ноября команда НБА Miami HEAT выступит в образе Vice City из Grand Theft Auto VI

monk70 monk70

Как объявила организация, профессиональная баскетбольная команда Miami HEAT выступит в образе Vice City (города из игры Grand Theft Auto VI) во время матча против Milwaukee Bucks, который состоится 18 ноября на арене Kaseya Center в Майами (штат Флорида).

Это мероприятие, рассчитанное всего на один вечер, пройдет на специальном паркете, «созданном для Vice City», и будет включать особые развлекательные активности, подробности о которых появятся позже. Также в этот вечер команда выйдет на площадку в новой форме.

Выход Grand Theft Auto VI на PlayStation 5 и Xbox Series запланирован на 19 ноября.

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