89% игроков уверены, что GTA 6 получит награду "Игра года" на The Game Awards

Grand Theft Auto 6 ещё не вышла, но многие уже считают её главным претендентом на звание «Игры года». Согласно данным Polymarket, 89% участников рынка прогнозов уверены, что новый проект Rockstar получит главную награду на The Game Awards 2026.

На момент публикации GTA 6 значительно опережает других кандидатов. Resident Evil Requiem занимает второе место с вероятностью победы 7%, а Phantom Blade Zero — третье с 3%.

Участники Polymarket также высоко оценивают шансы GTA 6 на победу в других номинациях. Вероятность получения награды за лучшую режиссуру оценивается в 70%, за лучший сюжет — в 55%, а за лучший звуковой дизайн — в 53%.

Помимо этого, 96% участников прогнозируют, что GTA 6 установит рекорд продаж за первый день, а все 100% ожидают, что оценка игры на Metacritic превысит 92 балла.

Правда, подобные показатели отражают исключительно ожидания участников рынка прогнозов, а не реальные результаты голосования жюри The Game Awards. GTA 6 выйдет незадолго до окончания периода допуска игр к номинациям, поэтому у неё будет возможность побороться за награды уже в этом году.