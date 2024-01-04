Актер из GTA 5 дает совет актерам GTA 6: "Самое главное помните, что фанаты и есть игра. Не мы, не Rockstar, а фанаты"

Актер, озвучивший Майкла де Санту в GTA 5 дал совет актерам GTA 6, призвав их наслаждаться своими "15 минутами славы" и максимально использовать энтузиазм фэндома.



В интервью IGN Неда Люка спросили, что бы он посоветовал актерам, исполняющим роли главных героев GTA 6 Люсии и Джейсона. Хотя ни один из актеров еще не был представлен, Люк посоветовал им "приготовиться" к волне внимания, которая обрушится на них, особенно сейчас, когда персонажи видеоигр могут выглядеть настолько реалистично по сравнению со своими актерами.



"Я не знаю, представляют ли они, что их ждет", - сказал Люк, отметив, что хотя три персонажа GTA 5 и похожи на своих актеров, "графика этих персонажей намного лучше". По словам Люка, это означает, что Люсия и Джейсон "будут выглядеть точно так же", как и играющие их актеры, "так что они будут более узнаваемы, чем мы".



Такая реалистичность в сочетании с тем, как развились соцсети за десятилетие, прошедшее с момента выхода GTA 5, означает, что Люк считает, что GTA 6 станет важным событием для новых актеров. В связи с этим он дает один очень конкретный совет, который, по его словам, является тем же самым, что он говорил себе десять лет назад: "Наслаждайтесь своими 15 минутами как можно дольше. Эти 15 минут могут длиться десять лет, как у нас, но наслаждайтесь этими 15 минутами как можно дольше, потому что это редкая вещь".

Люк также рассуждает о важности опоры на фанбазу, говоря, что "им нужно помнить, что самое главное - это то, что фанаты и есть игра. Не мы, не Rockstar, а фанаты - это игра. Именно они делают ее, именно они зарабатывают миллиарды долларов для Rockstar. Это мой самый большой совет - цените фанатов. И когда кто-то подойдет и назовет тебя Люсией или Джейсоном, ты не скажешь: "Нет-нет-нет, это не я, он карикатура"."



Последняя фраза - довольно меткая ссылка на актера Тревора Стивена Огга, который постарался дистанцироваться от своего персонажа, в отличие от двух других членов трио GTA 5. Однако, независимо от позиции Огга, интересно услышать, как Люк говорит о необходимости ставить сообщество на первое место, особенно когда до выхода GTA 6 еще так далеко. Мы вряд ли узнаем, кто будет изображать Люсию и Джейсона, еще какое-то время, но будет интересно посмотреть, как Rockstar решит информировать фанатов в период до 2025 года.