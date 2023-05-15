Актер, который, по слухам, сыграет Джейсона в GTA 6, поделился фото в стиле Вайс-Сити ©

Новости о GTA 6, возможно, уже на горизонте, поскольку актер, который, предположительно, сыграет Джейсона, поделился фотографией, на котором отчетливо прослеживается тема Вайс-Сити. Подтверждено, что события следующей части серии будет происходить в вымышленной версии Майами, а слитые геймплейные кадры GTA 6, которые мы видели до сих пор, также подтверждают наличие двух главных героев. Скоро ли мы узнаем больше о дате выхода GTA 6? Если соединить вместе несколько точек, связанных с Grand Theft Auto, это кажется возможным.

Начнем с актера по имени Брайан Зампелла. Еще в 2016 году Зампелла поделился фотографией себя вместе с Джозефом Л. Рубино, который в то время работал в Rockstar Games в качестве художника-оператора. В 2017 году Зампелла поделился еще одним фото с подписью "Я знаю, как проехать на парковку". А буквально в прошлом году появилось третье изображение Зампеллы с хэштегом "#vicecity".

После всех этих намеков геймплей GTA 6, который мы увидели в 2022 году, позволил нам взглянуть на Джейсона и Люсию, двух персонажей, которые, как утверждается, находятся в центре новой истории Grand Theft Auto. Джейсон имеет сильное сходство с Зампеллой - помимо схожих лиц, есть схожесть в ношении бейсболки задом наперед.

Теперь новое фото Зампеллы еще больше намекает на GTA и Вайс-Сити. Снова надев бейсболку, напоминающую Джейсона, Зампелла сидит перед пальмами, похожими на майамские, в гавайской рубашке.

На этот раз подписи нет, но оказывается, оригинальная Vice City вышла на ПК 12 мая 2003 года в США и 15 мая 2003 года в Великобритании. Разместив фотографию 14 мая, Зампелла разместил тизерное изображение как раз во время 20-летия выхода Vice City на ПК. Совпадение? Возможно. Но кепка задом наперед, пальмы и рубашка кажутся менее чем тонким намеком.

Так что же это может означать? Либо Зампелла действительно находится в Майами, чтобы принять участие в каком-то анонсе в ближайшем будущем. Либо Rockstar сейчас что-то записывает, но мы не увидим этого в ближайшее время. Или же все это лишь случайность, а официальные новости о GTA 6 - все еще далекая мечта.

Первые трейлеры для GTA 5 и Red Dead Redemption 2 появились в октябре, хотя официальный анонс Grand Theft Auto 4 состоялся в мае.