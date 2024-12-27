Актер озвучивания Майкла из GTA 5 может тизерить показ второго трейлера GTA 6 27 декабря

GTA 6, возможно, является самой ожидаемой игрой в истории, но фанаты теряют рассудок из-за слишком малого количества информации от Rockstar. Прошел уже год с момента выхода первого трейлера, и с тех пор фанаты терпеливо ждут, когда разработчик раскроет какую-нибудь новую информацию.

Фандом ожидал, что анонс и выпуск второго трейлера состоятся до The Game Awards 2024, но этого не произошло. С тех пор фанаты придумывают странные, но интересные теории о том, когда игровой гигант выпустит трейлер.

Последняя теория утверждает, что Rockstar выпустит трейлер 27 декабря, и хотя это звучит дико, актер озвучивания Майкла Де Санты в Grand Theft Auto 5, возможно, подтвердил это. Нед Люк недавно написал в Твиттере «27 декабря» с эмодзи из пяти звезд. Это может означать, что Rockstar Games действительно планирует удивить фанатов и предоставить им трейлер. Однако Нед Люк вполне может просто троллить фанатов.

Некоторые фанаты думают, что он откровенно троллит, поэтому они потеряли всякую надежду, в то время как другие считают, что сегодня мы наконец увидим что-то безумное от разработчика.

Все взволнованы, но тот факт, что вы написали это в Твиттере, заставляет меня думать, что ничего не произойдёт.

Вы опубликовали это, значит, завтра ничего не произойдет, спасибо.