Актер озвучки GTA5 считает, что ее коммерческий успех может быть побит только шестой частью ©

Grand Theft Auto 5, которая на днях отметила десятилетний юбилей, признана самым прибыльным медиапродуктом в истории человечества, и среди вероятных конкурентов видится только шестая часть, которую все никак не анонсируют. Во всяком случае, такое мнения придерживается актер Нед Люк, подаривший свой голос и внешность Майклу Де Санте.

В десятилетний юбилей GTA 5 он опубликовал сообщение в социальной сети Илона Маска X следующего содержания:

Сможет ли когда-нибудь другая игра побить рекорд GTA V? GTA 6 — ее единственный конкурент?

Ранее Шон Фонтено, овучивший Франклина Клинтона, снялся в одном ролике с Брайаном Зампеллой, который, по слухам, исполнил роль главного героя GTA 6. Такое обилие новостей и сплетен о готовящемся проекте видится предвестником скорого анонса.

GTA 5 разошлась тиражом более 185 млн копий.