Актер озвучки GTA5 считает, что ее коммерческий успех может быть побит только шестой частью

Grand Theft Auto 5, которая на днях отметила десятилетний юбилей, признана самым прибыльным медиапродуктом в истории человечества, и среди вероятных конкурентов видится только шестая часть, которую все никак не анонсируют. Во всяком случае, такое мнения придерживается актер Нед Люк, подаривший свой голос и внешность Майклу Де Санте.
В десятилетний юбилей GTA 5 он опубликовал сообщение в социальной сети Илона Маска X следующего содержания:
Сможет ли когда-нибудь другая игра побить рекорд GTA V? GTA 6 — ее единственный конкурент?
Ранее Шон Фонтено, овучивший Франклина Клинтона, снялся в одном ролике с Брайаном Зампеллой, который, по слухам, исполнил роль главного героя GTA 6. Такое обилие новостей и сплетен о готовящемся проекте видится предвестником скорого анонса.
GTA 5 разошлась тиражом более 185 млн копий.
Самая переоцененная игра
Никогда не понимал, почему такие дифирамбы поют GTA 5. Эта часть намного слабее GTA 4, SA и Vice City
После покупки наиграл где-то 200 часов, я понял, что это не игра, а бренд. Сюжет слабый, персонажи неинтересные, игровой процесс хуже стал и не развивается, в мультиплеер невозможно играть, т.к. творят хаос. Слишком переоцененная играю. Последний раз запускал 5 лет назад где-то.
+1 Полностью согласен! Даже и добавить нечего.
GTA 4 мусорная технодемка для фанов сериалов о бандитах.
Гта 4 отличная игра, если не считать того,что Роки просрали техническую сторону игры на ПК( не знаю как она на консолях), очень прилично недокрутили песочницу и разные фишки,типо убить/пощадить нпс.
Надеюсь поженственнее сделают героиню, а то выглядит как бандит гопник какой то, играть за такую будет не приятно.
Чего не сделают роки, сделают мододделы. Лишь бы на пк сходу вышла, в падлу ради одной гта плойку покупать будет.
Особенно когда игра будет стоить как плойка))
Роки никогда не пойдут на это.Они скорее студию закроют, чем одновременно выпустят и на ПК.
И в чём смысл? Их в первую очередь интересует прибыль, раньше релиз на пк задерживался в счёт того что игру нужно было портировать(Ещё и оптимизацией возиться под все комплектующие), сейчас всё же могут успеть. Правил из разряда никогда изначально на пк, не было нигде, всё решает то как выгоднее и быстрее.
Не знаю,но мне кажется, что и 6 часть они выпустят по той же формуле.Майки и Сонни им накинут опять бабла ради эксклюзива и будем год,а может и больше сосать.Но в любом случае я для себя уже и так всё решил и покупать 6 часть из принципа не буду.Но это уже личное)