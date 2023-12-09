Актер, подаривший голос Артуру Моргану, высмеял желание "флоридского Джокера" засудить Rockstar

Вы уже, наверное, знаете о человеке, который посчитал, что разработчики из Rockstar вдохновлялись его образом при создании одного персонажа показанного в дебютном трейлере. Схожесть заметил не только он, но и многие другие пользователи.
Лоуренс Салливан, настоящее имя "флоридского Джокера" уже записал видео, чтобы поделиться своими мыслями о сходстве в трейлере GTA 6 и призвал Rockstar поговорить с ним и объясниться.
Эти слова Лоуренса заставили фанатов предположить, что он считает, что ему что-то причитается за вдохновение.
С тех пор Джокер опубликовал еще несколько видео о том, что люди видят сходство между ним и персонажем из трейлера GTA 6. Он также поделился своей осведомленностью об историях, освещающих его TikTok, где он хочет поговорить с "GTA".
С тех пор Джокер опубликовал еще несколько видео об этой ситуации. Салливан потребовал от Rockstar Games компенсацию в размере 2 миллионов долларов за использование "его внешности", хотя, судя по всему, иск еще не был подан.
GTA, нам нужно поговорить. Или нет, ты должна дать мне миллион или два. "Флоридский Джокер" этого не потерпит. Вы все присвоили себе мою внешность.
Роджер Кларк, сыгравший Артура Моргана в Red Dead Redemption 2, ответил Джокеру в новом видео. Когда Джокер сказал: "GTA, нам нужно поговорить", любимый актер ответил: "Нет, не нужно. Тебе не нужно с ними разговаривать. Они не собираются с тобой разговаривать".
Далее он сказал:
Такие, как ты, десятилетиями пытаются подать на них в суд. Они знают толк в адвокатуре. Они точно знают, что им может сойти с рук, а что нет. На твоем месте я бы использовал ту известность, которую они только что обрушили на тебя, в своих интересах. Как-нибудь монетизируй это! Потому что с такой рожей ты точно не найдешь себе нормальную работу.
Если мистер Салливан считает, что у него есть дело, то это будет быстрое дело, которое закончится не в его пользу. В 2016 году актер Линдси Лохан проиграл иск против Rockstar Games. Она утверждала, что именно она вдохновила ее на создание культовой пляжной туристки, делающей селфи на обложке и загрузочном экране GTA V. Другим аргументом было то, что она вдохновила персонажа игры по имени Лейси Джонас. В 2018 году она также проиграла апелляцию.
Артур фигни не скажет, внимай, салага
Было бы забавно если бы флоридского Джокера звали Ленни (Кто понял тот понял)
Лучше бы Кенни:)
Сейчас любой хочет засудить Rockstar и закрыть GTA 6 это все проходили хейт к Рокстар это нормальное явление они от этого только выиграют так что ждите рекламу от хейтеров мол в гта 6 можно убивать чернокожих или же детей или животных и тд. Лучше рекламы не придумать за то платить не надо рекламным компаниям вот бесплатная реклама. Если так трейлер поднял интерес к гта 6 то представьте что сделает геймплей)
"В 2016 году актер Линдси Лохан проиграл иск против Rockstar Games." Она уже он?
небинарная персона, это же Омерика)))
сложно сосчитать количество людей пытавшихся нажиться на GTA
Пошел процесс вымогальщиков
Но ведь он не похож абсолютно, даже татушки другие.. Где там схожесть то нашли
Зато какой у него пиар) Может он рассчитывает,что его выпустят пораньше или бабла сверху накинут))
Образ взят с него
похож и даже фон нарисовали схожий.
Ну так то он прав...
Так он же в тюрьме, как он монетизирует то эту славу? Артур, ты что в игре, что в реальности - тупенький.
А как он тик токи записывает ты "гений"