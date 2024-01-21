Актер сыгравший Франклина в Grand Theft Auto 5 поделился своим мнением по поводу GTA 6 и Лусии

Интервью сайту IGN дал актер Шон Фонтено, известный геймерам по роли Франклина Клинтона в Grand Theft Auto 5. Он поделился своими мыслями о грядущей Grand Theft Auto 6 и высказался о Лусии - главной героине игры.
Фонтено заявил, что первый трейлер GTA 6 его не очень удивил, так как он точно знает, какое качество ждать от Rockstar. Что касается его возможного участия в этом проекте, ему ничего неизвестно. И даже если бы у него была информация, он не мог бы ничего рассказать из-за NDA. Однако самому актеру очень хотелось бы вернуться в серию игр.
Когда речь зашла о Лусии, Фонтено отметил ее привлекательность и крутой стиль. Такая героиня ему действительно по вкусу. Актер также посоветовал обоим актерам-исполнителям ролей Лусии и Джейсона наслаждаться этим временем и быть благодарными за возможность работать в лучшей команде, которая есть - Rockstar.
В интервью также обсудили репрезентативность разных фигур в GTA 6. Фонтено снова похвалил все, что было показано в первом трейлере игры, особо отметив, что ему нравятся пышные формы. А еще он пошутил и послал куда подальше актера Неда Люка, который сыграл Майкла де Санту в GTA 5. Последний был очень удивлен пышными формами жителей Вайс-Сити.
Grand Theft Auto 6 выйдет в 2025 году на PS5 и Xbox Series и, скорее всего, будет иметь русскую локализацию. Продолжительность игры, по слухам, может превзойти Red Dead Redemption 2, и стало известно, что над ней работает рэпер T-Pain.
Ой, как Майкл Холлик, Озвучивший Нико, "благодарен" рокстарам
Слово "репрезентативность" уже какой то негативный оттенок приобрело, а все потому что никто правильно её не о ображает , им кажется что достаточно просто нагло пропихнуть свои идеи да побольше да поочевиднее , не задумываясь ни о сценарии ни о логике происходящего, а потом удивляются почему рейтинги падают и люди недовольны .
Не слишком ли много акцента на этом актере? И на его всем нужном мнении? Его работа завершена 10 лет назад или у него ее нет, что так и просится как нибудь привязать себя к 6 части?
Ну контент для онлайна есть где он до сих пор работает.
Ну тут я понимаю мужика. Франклин - роль всей его карьеры, пусть и сам персонаж получился наименее интересным из всей троицы GTA 5. Но я бы, скорее всего, поступил бы также на его месте: восхвалял своих крупнейших и авторитетнейших работодателей в надежде получить ещё один контракт.
Ещё раз, это не очень честно, но я Шона понимаю.