Актер сыгравший Франклина в Grand Theft Auto 5 поделился своим мнением по поводу GTA 6 и Лусии

Интервью сайту IGN дал актер Шон Фонтено, известный геймерам по роли Франклина Клинтона в Grand Theft Auto 5. Он поделился своими мыслями о грядущей Grand Theft Auto 6 и высказался о Лусии - главной героине игры.

Фонтено заявил, что первый трейлер GTA 6 его не очень удивил, так как он точно знает, какое качество ждать от Rockstar. Что касается его возможного участия в этом проекте, ему ничего неизвестно. И даже если бы у него была информация, он не мог бы ничего рассказать из-за NDA. Однако самому актеру очень хотелось бы вернуться в серию игр.

Когда речь зашла о Лусии, Фонтено отметил ее привлекательность и крутой стиль. Такая героиня ему действительно по вкусу. Актер также посоветовал обоим актерам-исполнителям ролей Лусии и Джейсона наслаждаться этим временем и быть благодарными за возможность работать в лучшей команде, которая есть - Rockstar.

В интервью также обсудили репрезентативность разных фигур в GTA 6. Фонтено снова похвалил все, что было показано в первом трейлере игры, особо отметив, что ему нравятся пышные формы. А еще он пошутил и послал куда подальше актера Неда Люка, который сыграл Майкла де Санту в GTA 5. Последний был очень удивлен пышными формами жителей Вайс-Сити.

Grand Theft Auto 6 выйдет в 2025 году на PS5 и Xbox Series и, скорее всего, будет иметь русскую локализацию. Продолжительность игры, по слухам, может превзойти Red Dead Redemption 2, и стало известно, что над ней работает рэпер T-Pain.