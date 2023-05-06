Актер, сыгравший Тревора в GTA 5, комментирует GTA 6 и свою потенциальную роль ©

Актер, сыгравший роль одного из главных героев Grand Theft Auto 5 Тревора Филипса, Стивен Огг, недавно прокомментировал Grand Theft Auto 6 и то, какую роль он может сыграть в ней. Тревор - один из трех главных героев GTA 5, и фанатам по-прежнему интересно, будет ли он играть какую-либо роль в GTA 6.



После выхода Red Dead Redemption 2 компания Rockstar Games перенесла большую часть своих разработок в Grand Theft Auto 6, но студия хранит молчание о том, чего могут ожидать фанаты, кроме подтверждения существования игры. Утечка информации о Grand Theft Auto 6 позволила получить тонны видеозаписей, которые быстро стали вирусными и показали дуэт играбельных героев в том, что, похоже, является новым взглядом знаменитой Вайс-Сити. Несмотря на возможное изменение почтового индекса в GTA 6, некоторые поклонники GTA 5 задаются вопросом, появятся ли в продолжении игры знакомые лица, и актер Тревора Стивен Огг ответил на некоторые из этих предположений.

Предполагая, что актеры Grand Theft Auto 5 и другие участники этого бизнеса одними из последних узнают о том, что происходит в производстве, Стивен Огг сказал, что он "понятия не имеет", будет ли он снова играть роль Тревора. Будучи довольно немногословным, Огг заключил: "Посмотрим", потенциально оставляя дверь открытой для камео, что Rockstar Games делает во многих своих играх. Хотя персонажи Grand Theft Auto уже появлялись в играх за пределами своих игр, остается неясным, увидят ли поклонники GTA 5 Майкла, Франклина или Тревора в Grand Theft Auto 6.