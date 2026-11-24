Лекси Шоаиби, исполнившая роль Мэнди в GTA 6, рассказала о неожиданной популярности после того, как её персонаж стал вирусным в соцсетях. Актриса призналась, что внимание поклонников одновременно радует её и вызывает неприятные чувства: некоторые пользователи начали создавать аккаунты, выдавая себя за неё.

Мэнди появляется в начале игры. Она просит Джейсона починить засорившуюся раковину, а затем выходит к нему в откровенном купальнике, пока тот работает под мойкой. Персонаж быстро привлёк внимание игроков, а обсуждения Мэнди стали распространяться по интернету.

Шоаиби рассказала об этом во время недавнего стрима Хасана Пайкера, посвящённого GTA 6 и сбору средств на благотворительность. Актриса призналась, что не ожидала такого резонанса.

«Я не знаю, как это произошло. Люди притворяются мной? Это волнительно. Пожалуйста, прекратите, но всё это также очень захватывает. Это своего рода горько-сладкое чувство», — сказала она.

Ранее Шоаиби предупреждала подписчиков в Instagram о фальшивых профилях. В частности, она обратила внимание на появившийся в X аккаунт, который выдавал себя за её официальный профиль.

«Это фейк! У меня нет Twitter! Это не я! Пожалуйста, пусть кто-нибудь это прекратит», — написала актриса.

Шоаиби также рассказала, что провела на съёмочной площадке около десяти дней, работая над ролью Мэнди. Помимо этого, она озвучила нескольких других второстепенных персонажей в GTA 6.

Несмотря на то, что Мэнди играет небольшую роль в первой главе, Rockstar добавила в её историю множество деталей. Во время ремонта раковины Джейсон обнаруживает в сливе не обычный мусор, а человеческий палец. В багажнике автомобиля Мэнди можно найти набор для убийств, а в саду — ёмкости с кислотой и свежевырытую могилу. Эти находки намекают, что за образом навязчивой поклонницы скрывается серийная убийца.