Актриса, которую считают прототипом Люсии из GTA 6, провела первый прямой эфир и проигнорировала все вопросы об игре

Манни Л. Перес, которую считают исполнительницей роли Люсии в Grand Theft Auto 6, впервые провела прямой эфир в социальных сетях. За трансляцией наблюдали более 2000 зрителей, многие из которых надеялись узнать подробности об игре, однако актриса старательно обходила любые вопросы о GTA 6.

Rockstar Games напомнила актёрам о соглашении о неразглашении: рассказывать об участии в проекте им нельзя до 19 ноября. Во время эфира Перес говорила о себе, объясняя, что не любит социальные сети и редко публикует фотографии. По её словам, она часто даже забывает, что телефон находится при ней, и обычно держит его в поясной сумке или оставляет в машине.

Зрители пытались вывести актрису на разговор об игре. Некоторые прямо просили рассказать хоть что-нибудь, другие спрашивали, готова ли она к ноябрю. Перес не отвечала на подобные комментарии и продолжала обсуждать повседневную жизнь, включая приготовление еды на несколько дней вперёд, свою старую подержанную машину и собаку.

При этом сама Перес не подтверждала, что играет Люсию. Её предполагаемое участие в GTA 6 основано на слухах, а официального объявления от Rockstar пока не было. Если актриса действительно связана с проектом, после 19 ноября у неё может появиться возможность впервые открыто рассказать об этой работе.

Впрочем, некоторые её высказывания уже привлекли внимание поклонников. В другом комментарии Перес эмоционально высказалась о трюках с летающим автомобилем Илона Маска, заявив, что её гораздо больше волнуют повседневные расходы, чем подобные зрелища. Судя по реакции аудитории, интерес к актрисе будет только расти по мере приближения даты выхода игры.