Актриса озвучивания Исса Лопес, сыгравшая ведущую радиостанции Cocoteo FM в GTA 6, рассказала о строгих мерах секретности Rockstar Games. По её словам, перед началом работы ей пришлось подписать настолько объёмное соглашение о неразглашении, что оно напоминало документы при покупке дома или автомобиля.

В интервью Page Six Лопес назвала проект «безумно секретным» и отметила, что NDA представляло собой огромный пакет бумаг. При этом актриса призналась, что ей повезло присоединиться к работе над игрой значительно позже многих других участников команды, которые трудились над ней по 10–11 лет.

Лопес также рассказала, что практически не знала, что именно ей предстоит записывать, и увидела материал только непосредственно во время сессии. В отличие от обычных заказов на озвучивание, когда сценарий присылают заранее, в случае с GTA 6 текст появлялся на экране уже в студии. Актрисе приходилось сразу включаться в работу и импровизировать в заданном направлении.

О том, что она участвует именно в GTA 6, Лопес догадалась по письму с темой «Услышат миллионы». Позже она узнала, что на Cocoteo FM вместе с ней будет вести эфир Bad Bunny. До выхода игры актриса не знала об этом и была удивлена, когда Rockstar раскрыла содержимое радиостанций.

По словам Лопес, Rockstar хотела, чтобы она звучала естественно и оставалась собой. Актриса озвучила ведущую, говорящую на испанском языке, для латиноамериканской радиостанции, где звучат реггетон и дембоу. Её рассказ ещё раз показывает, насколько тщательно Rockstar скрывала детали GTA 6 от участников проекта и публики.