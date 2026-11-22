От звезды вестерна о Диком Западе до одной из ключевых фигур, стоящих за актерским составом Grand Theft Auto 6: Кали Элизабет Мур, хорошо знакомая геймерам по роли Эбигейл Робертс в культовой Red Dead Redemption 2, рассказала о неожиданном повороте в своей карьере внутри студии Rockstar Games.

Артистка сообщила, что сменила амплуа и перешла в основной штат компании на должность внутреннего кастинг-директора. В рамках производства новой игры именно Мур курировала многолетний поиск талантов по всему миру и лично отвечала за утверждение исполнителей главных ролей — Джейсона и Лусии, — так и сотен второстепенных персонажей, населяющих штат Леонида

В своем обращении Мур поделилась деталями карьерного роста внутри компании:

«После многих лет сотрудничества с Rockstar в качестве актрисы в RDR2 мне представилась возможность стать штатным сотрудником студии и занять должность кастинг-директора. За годы прослушиваний тысяч актеров по всему миру для этого проекта я невероятно горжусь тем, чего удалось достичь моей потрясающей команде. Бесчисленные часы поисков артиста с нужным испанским акцентом, танцовщицы для достоверной клубной анимации, актеров, достойных наших блестяще прописанных протагонистов, каскадера для выполнения головокружительных трюков или идеального аутентичного типажа для 3D-сканирования — это был колоссальный труд, и я рада, что мы наконец можем поделиться его результатами с миром».

Опираясь на свой многолетний опыт работы с командой разработчиков, Мур курировала весь процесс поиска актеров озвучивания и захвата движений, чьи голоса и внешность теперь можно увидеть в штате Леонида.