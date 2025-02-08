Акции Take-Two достигли рекордного максимума после подтверждения даты выхода GTA 6

Акции Take-Two Interactive установили новый исторический рекорд после того, как компания вновь подтвердила, что Grand Theft Auto 6 выйдет осенью 2025 года.

Во время последнего отчёта перед инвесторами генеральный директор Take-Two Штраус Зельник повторил, что релиз GTA 6 состоится в обозначенные ранее сроки. Это заявление укрепило доверие акционеров, что сразу отразилось на стоимости акций компании. В ходе торгов их цена достигла рекордных $213, а к закрытию биржи составила $208,77.

Grand Theft Auto 6 остаётся самым ожидаемым игровым релизом, и многие издатели стараются не выпускать свои проекты вблизи его выхода, опасаясь конкуренции. Однако долгое молчание со стороны Rockstar после первого трейлера в декабре 2023 года породило волну слухов о возможном переносе. Теперь, когда компания снова подтвердила сроки, игроки надеются, что в ближайшее время появятся новые подробности и, возможно, свежие кадры геймплея.

Во время того же отчёта Take-Two также затронула тему новой консоли Nintendo Switch 2, но пока не подтвердила, появятся ли GTA 6 и другие её будущие проекты, такие как Borderlands 4, на этой платформе. Кроме того, было отмечено, что внутриигровые траты игроков в NBA 2K25 значительно превысили прогнозы компании.