Акции Take-Two рухнули после расширенной презентации GTA 6: инвесторы не верят в прогнозы компании

Рыночная стоимость Take‑Two продолжает снижаться, несмотря на масштабные анонсы, связанные с GTA 6. С прошлого месяца капитализация компании упала почти на 6 млрд долларов — с примерно 43,6 млрд до 37,7 млрд.

Особенно заметно просели котировки акций: если 27 августа цена закрытия составляла около 233 долларов, то к моменту публикации она опустилась до 201,38 доллара. Это падение на 31,56 доллара за акцию, или примерно на 13 %. В денежном выражении компания потеряла свыше 1 млрд долларов в оценочной стоимости.

Ключевая причина охлаждения интереса — расхождение прогнозов компании с ожиданиями рынка. Take‑Two заявила прогноз по выручке на уровне 8–8,2 млрд долларов, тогда как аналитики рассчитывали на 8,86 млрд. При этом руководство не стало повышать прогнозные показатели, даже несмотря на рекордное количество предзаказов на GTA 6, — это не добавило уверенности инвесторам.

Некоторые участники рынка по-прежнему допускают риск переноса релиза GTA 6 и её онлайн‑режима (запланирован на 2027 год), хотя официально вероятность задержек оценивается как крайне низкая.

Даже заметные маркетинговые шаги не смогли переломить тренд:

анонс расширенного игрового процесса GTA 6 на Netflix;

выпуск коллекционного издания игры.

При этом высокая цена коллекционного набора — 400 долларов — вызвала волну критики со стороны геймеров, что могло дополнительно усилить скепсис инвесторов относительно потребительского восприятия продукта.

Ситуация показывает, что растущий интерес со стороны игроков не всегда конвертируется в доверие инвесторов. Рынок реагирует не на ажиотаж, а на финансовые перспективы и прозрачность прогнозов. Сейчас инвесторы оценивают акции Take‑Two как переоценённые относительно долгосрочных перспектив монетизации, а отсутствие более амбициозных прогнозов со стороны компании лишь закрепляет эту позицию.