Акции Take-Two выросли на 5% после объявления даты предзаказов GTA 6 - аналитики ждут цену в $70-80

Вчера компания Take‑Two Interactive Software официально объявила, что игроки смогут оформить предзаказы на Grand Theft Auto 6 с 25 июня как в цифровых магазинах, так и в розничных сетях. Этот шаг подтверждает приверженность издателя намеченному графику и указывает на то, что релиз, запланированный на 19 ноября, остается в силе.

Акции материнской компании Rockstar Games - Take‑Two Interactive - благодаря новости выросли примерно на 5%, что отражает уверенность инвесторов в способности проекта привлечь огромные потребительские расходы после многих лет разработки.

При этом компания пока не раскрыла цену игры и не сообщила, какие специальные или коллекционные издания будут доступны. Вопрос ценообразования остается предметом обсуждения в отрасли, поскольку исполнительные лица ранее отмечали, что цены на игры почти не менялись последние десять лет, несмотря на рост затрат на разработку.

Аналитик Jefferies Джеймс Хини подтвердил рейтинг "Покупать" и целевую цену акций Take‑Two в $300. Он полагает, что вместе со стартом предзаказов стоит ждать нового трейлера, а главное - информации о ценах на базовое и премиальное издания и их содержимом, что даст первое представление о бизнес‑модели GTA 6 Online.

По мнению экспертов Jefferies, слухи о цене в $100 за базовую версию маловероятны. Базовый сценарий аналитиков предполагает $80, хотя они не исключают, что Take‑Two может установить цену в $70, чтобы упростить продажу более дорогих изданий.