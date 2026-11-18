Сегодня, 18 ноября 2026 года, на фоне долгожданного выхода Grand Theft Auto VI акции Take-Two Interactive, материнской компании Rockstar Games, продемонстрировали заметный рост. На предварительных торгах в США стоимость ценных бумаг издателя увеличилась на 6,4% после публикации первых обзоров игры, получившей исключительно положительные оценки критиков.

Долгожданная новинка Rockstar Games получила 99 баллов из 100 на Metacritic, а известный журналист Bloomberg Джейсон Шрайер назвал её «шедевром» в своём обзоре для Businessweek.

Проведя в игре более 45 часов, Шрайер высоко оценил огромный открытый мир, технические достижения разработчиков и непредсказуемость игрового процесса. Особого внимания удостоился Вайс-Сити, который журналист охарактеризовал как невероятно детализированное воссоздание Майами. Он также отметил обилие случайных встреч и разнообразных занятий, благодаря которым исследование игрового мира становится особенно увлекательным.

Первые рецензии стали важным подтверждением качества проекта, разработка которого продолжалась долгие годы и с которым связаны огромные коммерческие ожидания.

Аналитик инвестиционной компании Oppenheimer Мартин Янг (Martin Yang) подтвердил рейтинг Outperform для акций Take-Two и целевую стоимость в размере 280 долларов за акцию, выделив пять ключевых показателей, за которыми инвесторам следует следить в период запуска игры.

По прогнозам Янга, средняя оценка GTA VI на Metacritic должна составить не менее 97 баллов, что соответствует результатам Grand Theft Auto V и Red Dead Redemption 2. Аналитик также ожидал, что пиковое количество зрителей трансляций на Twitch достигнет приблизительно 2 миллионов человек, превысив показатель в 1,82 миллиона, зафиксированный во время демонстрации игрового процесса.

С коммерческой точки зрения Oppenheimer прогнозирует продажу приблизительно 20 миллионов копий GTA VI за первые три дня, что должно принести более 1,85 миллиарда долларов валовой выручки. Для сравнения, по данным Sensor Tower, количество предварительно заказанных копий игры достигло 15,88 миллиона.

Главным риском в день релиза аналитик назвал потенциальные кибератаки на консольные платформы. Кроме того, компания намерена отслеживать, повлияет ли выход GTA VI на активность пользователей Roblox.

По оценке Янга, Take-Two может впервые раскрыть данные о продажах уже 20 ноября, а дополнительная информация по итогам первых выходных может появиться 23 ноября.

Глобальный запуск Grand Theft Auto VI начался с Новой Зеландии, где игра стала доступна в полночь 19 ноября по местному времени, что соответствует утру 18 ноября в США. Американские игроки получат доступ к новинке в полночь по восточному времени 19 ноября, тогда как на западном побережье страны запуск состоится в 21:00 18 ноября.

Поэтапный релиз привлёк внимание американских инвесторов к Take-Two Interactive ещё во время торговой сессии среды.