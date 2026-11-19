Актер Нед Люк, известный по роли Майкла Де Санты в Grand Theft Auto V, отреагировал на критику в адрес новой GTA 6. Недовольство части игроков вызвано тем, что одной из главных героинь игры стала женщина — Люсия Каминос.
Люк выступил в поддержку персонажа и резко ответил хейтерам:
Почему “повестка”? Потому что главная героиня — женщина? Нам что, нельзя иметь женщин? Она круче, чем ты мог бы когда-либо мечтать стать»
Он также подчеркнул, что Люсия имеет все шансы стать одной из самых ярких героинь в истории Rockstar. По его мнению, те, кто сейчас негодует, просто изменят свое мнение, когда лично поиграют в игру. Реакция Неда Люка уже стала вирусной в сети, а фанаты отметили, что его поддержка выглядит очень искренне.
это подтверждает, что второй ГГ унылый и неинтересный?
Вот на секунду представьте, что в GTA 6 был бы Тревор.
Сорри Нед, но я не мечтаю быть женщиной
Очевидно же, повесточный гта, гг куколд, героиня суперсильная и независимая, все по канону повесточки, даже снять телку уже нельзя, а это основа основ серии
Ну понятно у неё есть секретное оружие :D