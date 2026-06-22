Актёр, озвучивавший Саблезубого в Marvel's Wolverine, вошёл в состав актёров озвучки GTA 6

Хотя Grand Theft Auto 6 может стать крупнейшим релизом этого года — или даже этого поколения — у игроков PlayStation есть ещё одна крупная игра, которую они с нетерпением ждут в 2026 году, и это Marvel’s Wolverine от Insomniac Games.

Верите или нет, но у этих двух игр есть кое-что общее: в обеих AAA-играх присутствует актёр озвучки, чья роль достаточно значительна, чтобы быть указанным в титрах.

Согласно резюме актёра Бретта Гипсона, он не только озвучивает Саблезубого в Marvel’s Wolverine, но и озвучивает персонажа по имени Эллис в Grand Theft Auto 6 в роли второстепенного персонажа.

Учитывая, насколько Rockstar Games держала в секрете сюжет Grand Theft Auto 6, трудно точно сказать, насколько большую роль персонаж Гипсона сыграет в игре. Насколько известно, Эллис может быть одним из NPC, с которыми игроки будут взаимодействовать на протяжении своего приключения, или же это может быть кто-то с достаточно важной ролью, чтобы занять видное место в сюжете.

Marvel’s Wolverine выйдет 15 сентября эксклюзивно на PS5, а Grand Theft Auto 6 — 19 ноября на PS5 и Xbox Series X|S.