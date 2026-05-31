Актёр озвучки Grand Theft Auto 5 считает, что реальность опередила сатиру Grand Theft Auto 6

Джей Клайц, известный по роли Лестера Крэста в Grand Theft Auto 5 и Grand Theft Auto Online, заявил, что Grand Theft Auto 6 может столкнуться с неожиданной проблемой — современной реальности становится всё труднее придумывать сатиру, которая выглядела бы безумной.

По словам актёра, многие вещи, которые во времена GTA 5 казались абсурдными и невероятными, сегодня воспринимаются как обычные новости. Из-за этого новой части будет сложнее произвести тот же эффект, что и предыдущим играм серии.

При этом Клайц уверен, что GTA 6 всё равно станет культурным феноменом и одним из крупнейших релизов в истории индустрии, даже если её сатира окажется не такой острой, как раньше.

Интересно, что похожую мысль ещё в 2018 году высказывал бывший сценарист и сооснователь Rockstar Дэн Хаузер. Тогда он говорил, что не хотел бы выпускать GTA 6 во время президентства Дональда Трампа, поскольку реальная политика меняется настолько быстро, что любая сатира может устареть буквально за несколько дней.