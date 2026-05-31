Актёр озвучки Grand Theft Auto 5 считает, что реальность опередила сатиру Grand Theft Auto 6

Джей Клайц, известный по роли Лестера Крэста в Grand Theft Auto 5 и Grand Theft Auto Online, заявил, что Grand Theft Auto 6 может столкнуться с неожиданной проблемой — современной реальности становится всё труднее придумывать сатиру, которая выглядела бы безумной.
По словам актёра, многие вещи, которые во времена GTA 5 казались абсурдными и невероятными, сегодня воспринимаются как обычные новости. Из-за этого новой части будет сложнее произвести тот же эффект, что и предыдущим играм серии.
При этом Клайц уверен, что GTA 6 всё равно станет культурным феноменом и одним из крупнейших релизов в истории индустрии, даже если её сатира окажется не такой острой, как раньше.
Интересно, что похожую мысль ещё в 2018 году высказывал бывший сценарист и сооснователь Rockstar Дэн Хаузер. Тогда он говорил, что не хотел бы выпускать GTA 6 во время президентства Дональда Трампа, поскольку реальная политика меняется настолько быстро, что любая сатира может устареть буквально за несколько дней.
Многие вещи возможные тогда, уже невозможны сегодня, например именно по причине скобления или ущемления прав, Рокстар вынуждены были убрать персонажей траcфсекс из игры потому что игроки могли их убивать тем самым якобы задевали чувства некоторых.
Такими темпами выпуска, у них движок устареет раньше, чем новые шутки о нем появятся, а культурный феномен станет -- памятником архаичности. Разумеется судить можно лишь по игре выпушенной РОК стар в 2025, тем не менее, вряд ли пользователей ждет больший сюрприз, чем они уже получили.
Хах, очень точно подмечено. Я бы и сам лучше не сказал ))
Сатира как жанр давно уже умерла, смотрится нелепо и глупо (буквально весь интернет только и занимается тем, что высмеивает и издевается над всем, что видит, так что кино- теле- и прочая сатира уже не воспринимается или воспринимается как пережиток прошлого)